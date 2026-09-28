Организовала схему незаконной легализации иностранцев под видом обучения: в Киеве разоблачили чиновницу. ФОТОРЕПОРТАЖ

В столице разоблачили директора центра международного образования одного из ведущих университетов, которая организовала схему незаконного зачисления иностранных граждан в учебное заведение с целью их дальнейшей легализации в стране.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Преступную деятельность чиновницы, которая также занимает должность декана подготовительного факультета для иностранных граждан, раскрыли в рамках общегосударственной операции "Мигрант".

Чиновница получила 2 000 долларов от представителя иностранцев. За эти средства она должна была обеспечить оформление приглашений и беспрепятственный поступление в университет пяти граждан стран Средней Азии. В дальнейшем это давало им основания для оформления видов на временное проживание в Украине.

Также полицейские зафиксировали еще один эпизод преступной деятельности. За 8 000 долларов фигурантка обещала оказать влияние на сотрудников правоохранительных органов для согласования приглашений, необходимых для зачисления иностранцев в университет.

В ходе обысков были изъяты документы, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерная техника, деньги и другие вещественные доказательства.

Злоумышленницу задержали и сообщили ей о подозрении. За инкриминируемое уголовное правонарушение ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.











Смотрите также: Зеленский об ударе по НАН Украины: Россия должна ответить за это и понести последствия. ВИДЕО