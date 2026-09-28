Організувала схему незаконної легалізації іноземців під виглядом навчання: у Києві викрито посадовицю. ФОТОрепортаж

У столиці викрили директорку центру міжнародної освіти одного з провідних університетів, яка організувала схему незаконного зарахування іноземних громадян до навчального закладу з метою їх подальшої легалізації в країні.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Злочинну діяльність посадовиці, яка також обіймає посаду декана підготовчого факультету для іноземних громадян, викрили в межах загальнодержавної операції "Мігрант".

Посадовиця одержала 2 000 доларів від представника іноземців. За ці кошти вона мала забезпечити оформлення запрошень та безперешкодний вступ до університету пʼяти громадян країн Середньої Азії. Надалі це давало їм підстави для оформлення посвідок на тимчасове проживання в Україні.

Також поліцейські задокументували ще один епізод злочинної діяльності. За 8 000 доларів фігурантка обіцяла вплинути на працівників правоохоронних органів для погодження запрошень, необхідних для зарахування іноземців до університету.

Під час обшуків вилучено документи, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, гроші та інші речові докази.

Зловмисницю затримали та повідомили їй про підозру. За інкриміноване кримінальне правопорушення їй загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.











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