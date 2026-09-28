Нигер в ООН обвинил Украину и Францию в подготовке атак на нефтяные объекты страны

Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн обвинил Украину и Францию в поддержке вооруженных группировок, которые якобы готовятся к нападению на военные позиции и нефтяные объекты на северо-востоке страны, а именно в регионе Сахель.

Об этом он заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Бенина Bénin Web TV.

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Суть обвинений

По словам Зейна, атаки планируют осуществить вооруженные "прокси". Хотя премьер не уточнил, о каких именно группировках идет речь, он связал их с попытками "реколонизации" региона Сахель.

Зейн утверждает, что Париж и Киев стремятся дестабилизировать центральную часть Сахеля из-за месторождений урана в Нигере, золота в Мали и Буркина-Фасо, а также лития, газа и нефти.

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Заявление об отсутствии конфронтации

В то же время премьер-министр Нигера заявил, что его страна не стремится к конфронтации ни с одной другой страной, и выразил готовность к сотрудничеству в сфере безопасности на основе взаимности, уважения суверенитета и стратегических интересов Нигера.

Справка

Подобные обвинения в адрес Украины ранее уже звучали. В феврале этого года лидер военной хунты Нигера Абдурахман Чиани заявил, что якобы север Бенина находится под контролем украинских и французских военных. Тогда Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что это неправда и что украинских военных в Бенин не направляли.

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