Нигер в ООН обвинил Украину и Францию в подготовке атак на нефтяные объекты страны
Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн обвинил Украину и Францию в поддержке вооруженных группировок, которые якобы готовятся к нападению на военные позиции и нефтяные объекты на северо-востоке страны, а именно в регионе Сахель.
Об этом он заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Бенина Bénin Web TV.
Суть обвинений
По словам Зейна, атаки планируют осуществить вооруженные "прокси". Хотя премьер не уточнил, о каких именно группировках идет речь, он связал их с попытками "реколонизации" региона Сахель.
Зейн утверждает, что Париж и Киев стремятся дестабилизировать центральную часть Сахеля из-за месторождений урана в Нигере, золота в Мали и Буркина-Фасо, а также лития, газа и нефти.
Заявление об отсутствии конфронтации
В то же время премьер-министр Нигера заявил, что его страна не стремится к конфронтации ни с одной другой страной, и выразил готовность к сотрудничеству в сфере безопасности на основе взаимности, уважения суверенитета и стратегических интересов Нигера.
Справка
- Подобные обвинения в адрес Украины ранее уже звучали. В феврале этого года лидер военной хунты Нигера Абдурахман Чиани заявил, что якобы север Бенина находится под контролем украинских и французских военных. Тогда Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что это неправда и что украинских военных в Бенин не направляли.
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