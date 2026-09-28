Нігер в ООН звинуватив Україну та Францію у підготовці атак на нафтові об’єкти країни

Прем'єр-міністр Нігеру Алі Махаман Ламін Зейн звинуватив Україну та Францію в підтримці озброєних угруповань, які начебто готуються атакувати військові позиції та нафтові об'єкти на північному сході країни, а саме у регіоні Сахель.

Про це він сказав під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Беніну Bénin Web TV.

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Суть звинувачень

За словами Зейна, атаки планують здійснити озброєні "проксі". Хоча прем'єр не уточнив, про які саме угруповання йдеться, він пов'язав їх зі спробами "реколонізації" регіону Сахель.

Зейн стверджує, що Париж та Київ прагнуть дестабілізувати центральну частину Сахелю через поклади урану в Нігері, золота в Малі та Буркіна-Фасо, а також літію, газу й нафти.

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Заява про відсутність конфронтації

Водночас прем'єр Нігеру заявив, що його держава не прагне конфронтації з жодною іншою країною, і висловив готовність до співпраці у сфері безпеки на основі взаємності, поваги до суверенітету та стратегічних інтересів Нігеру.

Довідка

Подібні звинувачення на адресу України раніше вже лунали. Цього року в лютому лідер військової хунти Нігеру Абдурахман Чіані заявив, нібито північ Беніну перебуває під контролем українських та французьких військових. Тоді Міністерство закордонних справ України наголошувало, що це неправда і що українських військових не направляли до Беніну.

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