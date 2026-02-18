Нігер звинуватив Україну в окупації половини Беніну в Африці: Київ відповів

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Міністерство закордонних справ України відкидає звинувачення ватажка військової хунти африканської країни Нігер Абдурахмана Чіані в присутності Збройних сил України в Беніні.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ та РБК-Україна.

Звинувачення 

Так, у МЗС заперечили заяву Чіані про те, що під контролем сил України та Франції нібито є половина сусіднього Беніну.  Він стверджував, що "українські найманці" буцімто окупували частину Беніну. З цією країною у Нігеру наразі напружені відносини. 

Чіані прийшов до влади під час перевороту в країні у 2023 році та спирається на російських бойовиків з так званих приватних військових компаній.

Відповідь України

Тихий зауважив, що заява Чіані не відповідає дійсності, а також має ознаки дезінформації для дискредитації Києва.

Він наголосив, що такі звинувачення свідчать і про роль Москви та її активізацію в Африці. У МЗС нагадали, що хунта в Нігері "абсолютно на 100%" залежить від РФ і, можливо, вона робить ці заяви з російської, а не з власної ініціативи.

Речник МЗС також закликав партнерів в Африці критично ставитися до неперевіреної інформації, особливо коли це стосується безпеки міжнародних відносин.

Довідково

  • Бенін –– держава у західній Африці, що межує з Нігером на півночі. У грудні 2025-го в країні стався невдалий військовий переворот –– останній подібний заколот мав успіх більш ніж 50 років тому. 
  • У 2024 році Нігер розірвав дипломатичні відносини з Україною. Київ тоді назвав це жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з державою-терористом Росією.

А коли земельні паї будуть роздавати? Може черга якась є?
18.02.2026 16:49 Відповісти
Триндець.мало того що 12 років воюємо з ядерною державою котру підтримує ще 1 ядерна держава.так ще й шматок Африки умудрились окупувати.марвеловським супер героям до нас як до неба рачки
18.02.2026 16:51 Відповісти
18.02.2026 17:30 Відповісти
А коли земельні паї будуть роздавати? Може черга якась є?
Для наших хенералів пісчаних кар"єрів.
18.02.2026 16:51 Відповісти
Наших в Беніні немає. А от реальна окупація Монако нашою теробороною дійсно є.
показати весь коментар
18.02.2026 19:10 Відповісти
Треба підсилити цей підрозділ новими бійцями а то старі вже булки поразслабляли на чужбині, через неділю буде вже 4 роки як цілодобово там тримають західні рубєжі оборони.
показати весь коментар
18.02.2026 21:49 Відповісти
Там треба особиста присутність😆
18.02.2026 16:52 Відповісти
А нотаріально завірена довіреність підійде?
18.02.2026 17:11 Відповісти
не звертайте уваги-чорносрака мавпа під кайфом
18.02.2026 17:22 Відповісти
І рабів. Кожному по 2.
18.02.2026 16:54 Відповісти
Чого так мало???
18.02.2026 16:57 Відповісти
Якщо узкіх рабів тільки по 2 на душу видають, то і африканських по 2, ми ж не расисти і за рівноправність.
18.02.2026 20:16 Відповісти
Из"Криминального чтива".."ты видел на моём доме объявление"склад дохлых нигеров*"???
Ты зачем привёз этого дохлого нигера ко мне домой???"
18.02.2026 17:25 Відповісти
From 'Coming to America':

Akeem: Behold, Semmi. Life. Real life! A thing that we have been denied for far too long!
[shouting] Good morning, my neighbors!!!
Neighbor: Hey, fuck you!!!
Akeem: Yes! Yes! Yes! And fuck you too!!!
18.02.2026 17:52 Відповісти
18.02.2026 20:07 Відповісти
Аким: Смотри, Сэмми. Жизнь. Настоящая жизнь! То, чего мы были лишены слишком долго!
(кричит)
Аким: Доброе утро, соседи!!!
Сосед: Эй, пошел ты на хер!!!
Аким: Да! Да! Да! И тебя тоже на хер!!!
18.02.2026 20:09 Відповісти
Значить, шукайте там русню.
18.02.2026 16:50 Відповісти
Ну ось ми й метрополія з колоніями... ))))))))))
18.02.2026 20:20 Відповісти
Мені подобається цей варіант. Давайте окупуємо землі в Африці, і всі туди переїдемо, подалі від рашки.
18.02.2026 16:50 Відповісти
Так собі варіант. Хай краще кацапи туди переїдуть, а на московські землі прийдуть китайці, хоч аліекспрес буде дешевше...
18.02.2026 18:25 Відповісти
Така собі ідея, там довбойоби-сусіди ще гірші за рашу.
18.02.2026 20:20 Відповісти
так вони не мають ракет і ядерної зброї, плюс мають інший колір шкіри - легше ліквідовувати. якщо треба.
18.02.2026 20:27 Відповісти
Аргумент.
18.02.2026 20:44 Відповісти
Ще й якийсь ніхер має до нас претензії!
18.02.2026 16:51 Відповісти
18.02.2026 16:51 Відповісти
А тут ще і Орбан сциться від України, та і бульбофюрер внапрязі, вже років десять все військові навчання проводить і марить картами звідки буде напад.
18.02.2026 17:11 Відповісти
А коли з'явиться нарешті розповідь про "чєрнакожева мальчіка в трусіках, распятава на нігірійскай даскє абьявлєній"? Ех, втрачають хватку казлорилі скабєєви та соловйови...
18.02.2026 16:52 Відповісти
Не можуть трусів знайти, у них їх немає просто
18.02.2026 16:54 Відповісти
Відпусть мене з України 😸. В мене дача в Беніні, скоро картоплю саджати 😸
18.02.2026 16:53 Відповісти
Батату, а не картоплю. Звикайте до нових реалій.
18.02.2026 16:58 Відповісти
Хоч в арктиці не зраджу картоплі,помідорам та триматиму поросят 😋
18.02.2026 16:59 Відповісти
Нашим там важкувато буде акліматизуватися. Отаких доведеться тримати:

18.02.2026 17:04 Відповісти
В кожухах 🐷
18.02.2026 17:12 Відповісти
І з макіяжем. Зате які гарні....
18.02.2026 17:14 Відповісти
З помідорами ситуація краще.

18.02.2026 17:08 Відповісти
Але є проблема - бегемоти.

Чому не вирощують помідори в Африці?

Відомий італійський підприємець-консультант Ернесто Сіроллі на своїй лекції про досвід роботи з технічного співробітництва з африканськими країнами в сімдесяті роки розповідав: «Ми прибули з італійським насінням туди, в південну Замбію, в цю чудову долину, що простягається вниз до річки Замбезі. Ми вчили місцевих людей, як вирощувати італійські помідори.

Ми були вражені тим, що місцеві люди в такій родючій долині зовсім не займалися сільським господарством. Але замість того, щоб запитати їх, як це сталося, що вони нічого не вирощували, ми просто сказали: «Слава Богу, ми тут. Якраз в потрібний момент, щоб врятувати жителів Замбії від голоду».

І, звичайно, в Африці все росло чудово. У нас були ці чудові помідори. Ми говорили замбійцям: «Подивіться, як легко займатися сільським господарством».

Коли помідори стали красивими, стиглими і червоними, раптом вночі приблизно 200 бегемотів вийшли з річки і з'їли все.

Ми сказали замбійцям: «Боже мій, бегемоти!».

А замбійці відповіли: «Так, тому ми не займаємося тут сільським господарством».

- Чому ви не сказали нам?

- А ви жодного разу не запитали».
18.02.2026 17:09 Відповісти
забори будувати алах мабуть забороняє...

бегемоти їм заважають, цирк.
18.02.2026 20:28 Відповісти
Карі очі, чорні брови
18.02.2026 19:13 Відповісти
Або ямс.
18.02.2026 16:59 Відповісти
18.02.2026 17:13 Відповісти
Це не є дезінформація Нігера , а є пряме звинувачення нашої Країни !!
18.02.2026 16:56 Відповісти
Половина Беніна, а друга чия? Ахмета?
18.02.2026 17:09 Відповісти
так то бєня, свій бєнін собі в банк приватизує )) бєнін ісконно бєнін!
18.02.2026 17:10 Відповісти
18.02.2026 17:30 Відповісти
І тут без Ігаря Валеріча не обійшлося.
18.02.2026 19:12 Відповісти
Нигер он и в Африке нигер …
18.02.2026 17:23 Відповісти
Навіщо нам Бенін? Тому що це Бєніна земля? Бенін - Бєнін?
18.02.2026 17:29 Відповісти
Не Крим звісно, але хоч щось
18.02.2026 18:07 Відповісти
Бєнінська мавпочка отримала з мацкви черговий транш, тобто: канцтовари, дитячі іграшки, гребінці, буси, в'єтнамки, люстерка, солодкі петушки на палочках та 768 рублів 10 коп. ($10 USD).
18.02.2026 20:05 Відповісти
цікаво, а представник гур підтвердив розгром вагнера в Малі, про підтримку повстанців, низка країн Африки розірвали дипломатичні відносини з Україною на цих підставах...
18.02.2026 21:03 Відповісти
Цей нігер хоче вихід до води, щоб отримувати зброю, а бенін сама иаленька країна, на яку можна відкрити пащу, бо інші можуть пш пащі надавати
20.02.2026 08:46 Відповісти
 
 