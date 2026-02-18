Нігер звинуватив Україну в окупації половини Беніну в Африці: Київ відповів

Міністерство закордонних справ України відкидає звинувачення ватажка військової хунти африканської країни Нігер Абдурахмана Чіані в присутності Збройних сил України в Беніні.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ та РБК-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звинувачення

Так, у МЗС заперечили заяву Чіані про те, що під контролем сил України та Франції нібито є половина сусіднього Беніну. Він стверджував, що "українські найманці" буцімто окупували частину Беніну. З цією країною у Нігеру наразі напружені відносини.

Чіані прийшов до влади під час перевороту в країні у 2023 році та спирається на російських бойовиків з так званих приватних військових компаній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ планує вдвічі збільшити присутність своїх ПВК у країнах Африки, - СЗР

Відповідь України

Тихий зауважив, що заява Чіані не відповідає дійсності, а також має ознаки дезінформації для дискредитації Києва.

Він наголосив, що такі звинувачення свідчать і про роль Москви та її активізацію в Африці. У МЗС нагадали, що хунта в Нігері "абсолютно на 100%" залежить від РФ і, можливо, вона робить ці заяви з російської, а не з власної ініціативи.

Речник МЗС також закликав партнерів в Африці критично ставитися до неперевіреної інформації, особливо коли це стосується безпеки міжнародних відносин.

Дивіться також: Російські штурмовики танцюють і співають африканських пісень перед боєм: "Глянь сколько одноразочек. Радостные. Сейчас на залив пойдут - запоют по другому". ВIДЕО

Довідково