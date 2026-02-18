Нігер звинуватив Україну в окупації половини Беніну в Африці: Київ відповів
Міністерство закордонних справ України відкидає звинувачення ватажка військової хунти африканської країни Нігер Абдурахмана Чіані в присутності Збройних сил України в Беніні.
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ та РБК-Україна.
Звинувачення
Так, у МЗС заперечили заяву Чіані про те, що під контролем сил України та Франції нібито є половина сусіднього Беніну. Він стверджував, що "українські найманці" буцімто окупували частину Беніну. З цією країною у Нігеру наразі напружені відносини.
Чіані прийшов до влади під час перевороту в країні у 2023 році та спирається на російських бойовиків з так званих приватних військових компаній.
Відповідь України
Тихий зауважив, що заява Чіані не відповідає дійсності, а також має ознаки дезінформації для дискредитації Києва.
Він наголосив, що такі звинувачення свідчать і про роль Москви та її активізацію в Африці. У МЗС нагадали, що хунта в Нігері "абсолютно на 100%" залежить від РФ і, можливо, вона робить ці заяви з російської, а не з власної ініціативи.
Речник МЗС також закликав партнерів в Африці критично ставитися до неперевіреної інформації, особливо коли це стосується безпеки міжнародних відносин.
Довідково
- Бенін –– держава у західній Африці, що межує з Нігером на півночі. У грудні 2025-го в країні стався невдалий військовий переворот –– останній подібний заколот мав успіх більш ніж 50 років тому.
- У 2024 році Нігер розірвав дипломатичні відносини з Україною. Київ тоді назвав це жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з державою-терористом Росією.
