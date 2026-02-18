Нигер обвинил Украину в оккупации половины Бенина в Африке: Киев ответил

Министерство иностранных дел Украины отвергает обвинения главаря военной хунты африканской страны Нигер Абдурахмана Чиани в присутствии Вооруженных сил Украины в Бенине.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Укринформ и РБК-Украина.

Обвинения

Так, в МИД опровергли заявление Чиани о том, что под контролем сил Украины и Франции якобы находится половина соседнего Бенина. Он утверждал, что "украинские наемники" якобы оккупировали часть Бенина. С этой страной у Нигера сейчас напряженные отношения.

Чиани пришел к власти во время переворота в стране в 2023 году и опирается на российских боевиков из так называемых частных военных компаний.

Ответ Украины

Тихий отметил, что заявление Чиани не соответствует действительности, а также имеет признаки дезинформации для дискредитации Киева.

Он подчеркнул, что такие обвинения свидетельствуют и о роли Москвы и ее активизации в Африке. В МИД напомнили, что хунта в Нигере "абсолютно на 100%" зависит от РФ и, возможно, она делает эти заявления по российской, а не по собственной инициативе.

Спикер МИД также призвал партнеров в Африке критически относиться к непроверенной информации, особенно когда это касается безопасности международных отношений.

