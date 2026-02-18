Нигер обвинил Украину в оккупации половины Бенина в Африке: Киев ответил
Министерство иностранных дел Украины отвергает обвинения главаря военной хунты африканской страны Нигер Абдурахмана Чиани в присутствии Вооруженных сил Украины в Бенине.
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Укринформ и РБК-Украина.
Обвинения
Так, в МИД опровергли заявление Чиани о том, что под контролем сил Украины и Франции якобы находится половина соседнего Бенина. Он утверждал, что "украинские наемники" якобы оккупировали часть Бенина. С этой страной у Нигера сейчас напряженные отношения.
Чиани пришел к власти во время переворота в стране в 2023 году и опирается на российских боевиков из так называемых частных военных компаний.
Ответ Украины
Тихий отметил, что заявление Чиани не соответствует действительности, а также имеет признаки дезинформации для дискредитации Киева.
Он подчеркнул, что такие обвинения свидетельствуют и о роли Москвы и ее активизации в Африке. В МИД напомнили, что хунта в Нигере "абсолютно на 100%" зависит от РФ и, возможно, она делает эти заявления по российской, а не по собственной инициативе.
Спикер МИД также призвал партнеров в Африке критически относиться к непроверенной информации, особенно когда это касается безопасности международных отношений.
Справочно
- Бенин – государство в западной Африке, граничащее с Нигером на севере. В декабре 2025 года в стране произошел неудачный военный переворот – последний подобный мятеж имел успех более 50 лет назад.
- В 2024 году Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной. Киев тогда назвал это жестом "солидарности" с теми, кто избрал путь на сближение с государством-террористом Россией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ты зачем привёз этого дохлого нигера ко мне домой???"
Akeem: Behold, Semmi. Life. Real life! A thing that we have been denied for far too long!
[shouting] Good morning, my neighbors!!!
Neighbor: Hey, fuck you!!!
Akeem: Yes! Yes! Yes! And fuck you too!!!
Чому не вирощують помідори в Африці?
Відомий італійський підприємець-консультант Ернесто Сіроллі на своїй лекції про досвід роботи з технічного співробітництва з африканськими країнами в сімдесяті роки розповідав: «Ми прибули з італійським насінням туди, в південну Замбію, в цю чудову долину, що простягається вниз до річки Замбезі. Ми вчили місцевих людей, як вирощувати італійські помідори.
Ми були вражені тим, що місцеві люди в такій родючій долині зовсім не займалися сільським господарством. Але замість того, щоб запитати їх, як це сталося, що вони нічого не вирощували, ми просто сказали: «Слава Богу, ми тут. Якраз в потрібний момент, щоб врятувати жителів Замбії від голоду».
І, звичайно, в Африці все росло чудово. У нас були ці чудові помідори. Ми говорили замбійцям: «Подивіться, як легко займатися сільським господарством».
Коли помідори стали красивими, стиглими і червоними, раптом вночі приблизно 200 бегемотів вийшли з річки і з'їли все.
Ми сказали замбійцям: «Боже мій, бегемоти!».
А замбійці відповіли: «Так, тому ми не займаємося тут сільським господарством».
- Чому ви не сказали нам?
- А ви жодного разу не запитали».