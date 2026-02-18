РУС
Нигер обвинил Украину в оккупации половины Бенина в Африке: Киев ответил

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

Министерство иностранных дел Украины отвергает обвинения главаря военной хунты африканской страны Нигер Абдурахмана Чиани в присутствии Вооруженных сил Украины в Бенине.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Укринформ и РБК-Украина.

Обвинения 

Так, в МИД опровергли заявление Чиани о том, что под контролем сил Украины и Франции якобы находится половина соседнего Бенина. Он утверждал, что "украинские наемники" якобы оккупировали часть Бенина. С этой страной у Нигера сейчас напряженные отношения. 

Чиани пришел к власти во время переворота в стране в 2023 году и опирается на российских боевиков из так называемых частных военных компаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ планирует вдвое увеличить присутствие своих ЧВК в странах Африки, - СВР

Ответ Украины

Тихий отметил, что заявление Чиани не соответствует действительности, а также имеет признаки дезинформации для дискредитации Киева.

Он подчеркнул, что такие обвинения свидетельствуют и о роли Москвы и ее активизации в Африке. В МИД напомнили, что хунта в Нигере "абсолютно на 100%" зависит от РФ и, возможно, она делает эти заявления по российской, а не по собственной инициативе.

Спикер МИД также призвал партнеров в Африке критически относиться к непроверенной информации, особенно когда это касается безопасности международных отношений.

Смотрите также: Российские штурмовики танцуют и поют африканские песни перед боем: "Глянь сколько одноразочек. Радостные. Сейчас на залив пойдут - запоют по другому". ВИДЕО

Справочно

  • Бенин – государство в западной Африке, граничащее с Нигером на севере. В декабре 2025 года в стране произошел неудачный военный переворот – последний подобный мятеж имел успех более 50 лет назад. 
  • В 2024 году Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной. Киев тогда назвал это жестом "солидарности" с теми, кто избрал путь на сближение с государством-террористом Россией.

Автор: 

А коли земельні паї будуть роздавати? Може черга якась є?
Триндець.мало того що 12 років воюємо з ядерною державою котру підтримує ще 1 ядерна держава.так ще й шматок Африки умудрились окупувати.марвеловським супер героям до нас як до неба рачки
Не можуть трусів знайти, у них їх немає просто
А коли земельні паї будуть роздавати? Може черга якась є?
Для наших хенералів пісчаних кар"єрів.
Там треба особиста присутність😆
А нотаріально завірена довіреність підійде?
не звертайте уваги-чорносрака мавпа під кайфом
І рабів. Кожному по 2.
Чого так мало???
Ты зачем привёз этого дохлого нигера ко мне домой???"
From 'Coming to America':

Akeem: Behold, Semmi. Life. Real life! A thing that we have been denied for far too long!
[shouting] Good morning, my neighbors!!!
Neighbor: Hey, fuck you!!!
Akeem: Yes! Yes! Yes! And fuck you too!!!
Значить, шукайте там русню.
Мені подобається цей варіант. Давайте окупуємо землі в Африці, і всі туди переїдемо, подалі від рашки.
Ще й якийсь ніхер має до нас претензії!
Триндець.мало того що 12 років воюємо з ядерною державою котру підтримує ще 1 ядерна держава.так ще й шматок Африки умудрились окупувати.марвеловським супер героям до нас як до неба рачки
А тут ще і Орбан сциться від України, та і бульбофюрер внапрязі, вже років десять все військові навчання проводить і марить картами звідки буде напад.
А коли з'явиться нарешті розповідь про "чєрнакожева мальчіка в трусіках, распятава на нігірійскай даскє абьявлєній"? Ех, втрачають хватку казлорилі скабєєви та соловйови...
Не можуть трусів знайти, у них їх немає просто
Відпусть мене з України 😸. В мене дача в Беніні, скоро картоплю саджати 😸
Батату, а не картоплю. Звикайте до нових реалій.
Хоч в арктиці не зраджу картоплі,помідорам та триматиму поросят 😋
Нашим там важкувато буде акліматизуватися. Отаких доведеться тримати:

В кожухах 🐷
І з макіяжем. Зате які гарні....
З помідорами ситуація краще.

Але є проблема - бегемоти.

Чому не вирощують помідори в Африці?

Відомий італійський підприємець-консультант Ернесто Сіроллі на своїй лекції про досвід роботи з технічного співробітництва з африканськими країнами в сімдесяті роки розповідав: «Ми прибули з італійським насінням туди, в південну Замбію, в цю чудову долину, що простягається вниз до річки Замбезі. Ми вчили місцевих людей, як вирощувати італійські помідори.

Ми були вражені тим, що місцеві люди в такій родючій долині зовсім не займалися сільським господарством. Але замість того, щоб запитати їх, як це сталося, що вони нічого не вирощували, ми просто сказали: «Слава Богу, ми тут. Якраз в потрібний момент, щоб врятувати жителів Замбії від голоду».

І, звичайно, в Африці все росло чудово. У нас були ці чудові помідори. Ми говорили замбійцям: «Подивіться, як легко займатися сільським господарством».

Коли помідори стали красивими, стиглими і червоними, раптом вночі приблизно 200 бегемотів вийшли з річки і з'їли все.

Ми сказали замбійцям: «Боже мій, бегемоти!».

А замбійці відповіли: «Так, тому ми не займаємося тут сільським господарством».

- Чому ви не сказали нам?

- А ви жодного разу не запитали».
Або ямс.
Це не є дезінформація Нігера , а є пряме звинувачення нашої Країни !!
Половина Беніна, а друга чия? Ахмета?
так то бєня, свій бєнін собі в банк приватизує )) бєнін ісконно бєнін!
Нигер он и в Африке нигер …
Навіщо нам Бенін? Тому що це Бєніна земля? Бенін - Бєнін?
Не Крим звісно, але хоч щось
