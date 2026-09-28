10 лет тюрьмы получила несовершеннолетняя агентка РФ, которая под видом поездок на такси шпионила на Черниговщине

На основании доказательств, собранных военной контрразведкой и следователями Службы безопасности, 17-летняя агентка российской военной разведки была приговорена к 10 годам лишения свободы. СБУ разоблачила ее в ноябре 2024 года при корректировке авиаударов по Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Как выяснилось в ходе расследования, злоумышленница под видом поездок на такси отслеживала расположение украинской ПВО, по которой рашисты готовили серию обстрелов.

Среди основных "целей" врага были боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, защищающих север Украины.

Сотрудники СБУ зафиксировали шпионскую деятельность корректировщицы и задержали ее "на горячем" во время фото- и видеофиксации военного объекта.

Установлено, что несовершеннолетняя попала в поле зрения российской спецслужбы, когда искала "легкие" заработки в Telegram-каналах.

За обещание "быстрых" денег она согласилась объезжать местность под видом заказных поездок на такси по личным делам.

По возвращении домой предательница обобщала агентурные данные для последующего "отчета" военной разведке РФ.

На месте задержания у пособницы врага обнаружили смартфон с файлами о местоположении Сил обороны и анонимным чатом в мессенджере, в котором она контактировала с куратором из российского ГРУ.

По материалам Службы безопасности суд признал агентку виновной в государственной измене.

Поскольку на момент совершения преступления она была несовершеннолетней, суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба безопасности Украины нанесла успешные удары по четырем нефтебазам в Краснодарском крае РФ