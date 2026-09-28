10 років тюрми отримала неповнолітня агентка РФ, яка під виглядом поїздок у таксі шпигувала на Чернігівщині
За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 10 років ув’язнення отримала 17-річна агентка російської воєнної розвідки. СБУ викрила її у листопаді 2024 року на коригуванні повітряних атак по Чернігівщині.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Як з’ясувало розслідування, зловмисниця під виглядом поїздок в таксі відстежувала розташування української ППО, по якій рашисти готували серію обстрілів.
Серед основних "цілей" ворога були бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють північ України.
Співробітники СБУ задокументували шпигунську активність коригувальниці і затримали її "на гарячому" під час фото- та відеофіксації військового об’єкта.
Встановлено, що неповнолітня потрапила до уваги російської спецслужби, коли шукала "легкі" заробітки в Телеграм-каналах.
За обіцянку "швидких" грошей вона погодилася об’їжджати місцевість під виглядом замовних поїздок на таксі в особистих справах.
Після повернення додому зрадниця узагальнювала агентурні дані для подальшого "звіту" для воєнної розвідки РФ.
На місці затримання у поплічниці ворога виявили смартфон із файлами локацій Сил оборони та анонімним чатом у месенджері, в якому вона контактувала з куратором від російського ГРУ.
За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною у державній зраді.
Оскільки на момент вчинення злочину вона була неповнолітньою, суд призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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