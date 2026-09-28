Истребители НАТО за неделю шесть раз перехватывали российские самолеты над странами Балтии

В течение прошлой недели, с 21 по 27 сентября, истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство над странами Балтии, шесть раз поднимались в воздух для перехвата самолетов, нарушивших правила полетов.

Об этом пишетLRT со ссылкой на Минобороны Литвы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Нарушение правил полётов авиацией РФ

Так, в понедельник, 21 сентября, истребители НАТО вылетели для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, который летел с выключенным транспондером и без плана полета, при этом поддерживая радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

В тот же день истребители Альянса также патрулировали воздушное пространство у латвийско-белорусской границы.

Во вторник, 22 сентября, истребители поднимались в воздух для идентификации двух самолетов Су-30, которые следовали с выключенными транспондерами, без планов полета и не выходили на связь с РЦУП.

Кроме того, в четверг, 24 сентября, истребители перехватили три самолета МиГ-31, один пассажирский Ту-134, один многоцелевой истребитель Су-30СМ и три Су-30М2. Отмечается, что все они летели без планов полёта и с выключенными транспондерами, связь с диспетчерами поддерживал только Ту-134.

В тот же день самолеты НАТО идентифицировали один Су-35, два Су-30М2 и один российский разведывательный Ил-20. Эти воздушные суда также летели с отключенными транспондерами, без планов полета и радиосвязи с РЦУП.

Также в субботу, 26 сентября, истребители вылетали на перехват бомбардировщика Су-24, который также летел с отключенным транспондером, без плана полета и не поддерживал радиосвязь.

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