НАТО увеличило количество перехватов российских самолетов на 250 процентов
В июле 2026 года истребители НАТО значительно чаще поднимались в воздух для перехвата российских самолетов у границ Альянса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте в соцсети X Командования объединенных сил НАТО в Центральной и Восточной Европе.
Рост числа вылетов на восточном фланге
В сообщении отмечается, что количество таких вылетов выросло более чем на 250% по сравнению с июлем 2025 года. Это свидетельствует о резком увеличении активности у воздушных границ НАТО.
"Цифры не лгут. Сравните июль 2025 года с июлем 2026 года, и картина станет очевидной: количество вылетов истребителей на восточном фланге НАТО выросло более чем на 250%", — говорится в сообщении.
Причиной называют регулярные полеты российских военных самолетов вблизи воздушного пространства НАТО без плана полета и без сигнала транспондера. Из-за этого истребители Альянса вынуждены взлетать, перехватывать и идентифицировать такие цели.
Перехват над Балтийским морем
В командовании подчеркнули, что каждый вылет подтверждает готовность сил НАТО к действиям и защите воздушного пространства.
Ранее сообщалось, что польские истребители недавно перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над международными водами Балтийского моря. Самолет летел без плана полета и с выключенным транспондером.
Кроме того, 31 июля Польша уже осуществляла перехват такого же самолета Ил-20 в этом регионе.
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