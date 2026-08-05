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Новости Перехват российских самолетов
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НАТО увеличило количество перехватов российских самолетов на 250 процентов

истребители НАТО

В июле 2026 года истребители НАТО значительно чаще поднимались в воздух для перехвата российских самолетов у границ Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте в соцсети X Командования объединенных сил НАТО в Центральной и Восточной Европе.

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Рост числа вылетов на восточном фланге

В сообщении отмечается, что количество таких вылетов выросло более чем на 250% по сравнению с июлем 2025 года. Это свидетельствует о резком увеличении активности у воздушных границ НАТО.

"Цифры не лгут. Сравните июль 2025 года с июлем 2026 года, и картина станет очевидной: количество вылетов истребителей на восточном фланге НАТО выросло более чем на 250%", — говорится в сообщении.

Причиной называют регулярные полеты российских военных самолетов вблизи воздушного пространства НАТО без плана полета и без сигнала транспондера. Из-за этого истребители Альянса вынуждены взлетать, перехватывать и идентифицировать такие цели.

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Перехват над Балтийским морем

В командовании подчеркнули, что каждый вылет подтверждает готовность сил НАТО к действиям и защите воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что польские истребители недавно перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над международными водами Балтийского моря. Самолет летел без плана полета и с выключенным транспондером.

Кроме того, 31 июля Польша уже осуществляла перехват такого же самолета Ил-20 в этом регионе.

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Европа (2429) НАТО (11008) перехват (386) истребитель (207)
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Топ комментарии
+6
Перехоплення, курва. І куди вони ці перехоплені літаки складають?
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05.08.2026 22:02 Ответить
+5
Було би смішно якщо не було би так сумно
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05.08.2026 21:46 Ответить
+5
Интересно у вас хотя бы в боевом уставе есть разделение на "перехват мирного времени" и "перехват противника". А то вы ж и во время войны так перехватывать будете. Как поляки ракету. Уже б не позорились, придумали какое то не такое жалкое название, назвали бы "почетный эскорт" или "вежливое сопровождение".
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05.08.2026 22:11 Ответить

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