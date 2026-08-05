НАТО збільшило кількість перехоплень російських літаків на 250 відсотків

Винищувачі НАТО у липні 2026 року значно частіше підіймались у повітря для перехоплення російських літаків біля кордонів Альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі в соцмережі Х Командування об’єднаних сил НАТО у Центральній та Східній Європі.

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Зростання вильотів на східному фланзі

У повідомленні зазначається, що кількість таких вильотів зросла більш ніж на 250% у порівнянні з липнем 2025 року. Це свідчить про різке збільшення активності біля повітряних кордонів НАТО.

"Цифри не брешуть Порівняйте липень 2025 року з липнем 2026 року і картина стане очевидною кількість вильотів винищувачів на східному фланзі НАТО зросла більш ніж на 250%", - йдеться у повідомленні.

Причиною називають регулярні польоти російських військових літаків поблизу повітряного простору НАТО без плану польоту та без сигналу транспондера. Через це винищувачі Альянсу змушені злітати, перехоплювати та ідентифікувати такі цілі.

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Перехоплення над Балтійським морем

У командуванні наголосили, що кожен виліт підтверджує готовність сил НАТО до дій та захисту повітряного простору.

Раніше повідомлялося, що польські винищувачі нещодавно перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над міжнародними водами Балтійського моря. Літак рухався без плану польоту та з вимкненим транспондером.

Також 31 липня Польща вже здійснювала перехоплення такого ж літака Іл-20 у цьому регіоні.

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