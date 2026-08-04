У НАТО призначили нового командувача центру допомоги Україні

Генерал-лейтенант Гійом Н. Борпер призначений новим командувачем Центру НАТО з надання безпекової допомоги та навчання для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Альянсу від 4 серпня.

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Зміна командування у центрі підтримки України

Борпер змінив на посаді генерал-лейтенанта Кертіса А. Баззарда. Церемонія передачі повноважень відбулася у німецькому Вісбадені.

У заході взяв участь верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

NSATU координує постачання військової допомоги Україні та організовує навчання за участю країн Альянсу і партнерів.

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Реформа структури та посилення ролі союзників

Генерал Гринкевич заявив, що командування продовжить розвиток. За його словами, приблизно через рік центр може очолити європейський або канадський офіцер.

Також частину функцій Групи сприяння безпеці передадуть до NSATU. Очікується, що це підвищить ефективність роботи та не вплине на обсяги допомоги Україні.

"Це означатиме більш ефективну, результативну та сталу підтримку із посиленням європейського лідерства в її забезпеченні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці зміни є частиною ширшого процесу розподілу відповідальності між союзниками в межах концепції NATO 3.0.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет доручив провести реорганізацію Групи безпекової допомоги Україні та перерозподілити функції між її структурами і NSATU.

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