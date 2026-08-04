В НАТО назначили нового командующего центром помощи Украине

Генерал-лейтенант Гийом Н. Борпер назначен новым командующим Центром НАТО по оказанию помощи в области безопасности и обучения для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Альянса от 4 августа.

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Смена командования в центре поддержки Украины

Борпер сменил на этом посту генерал-лейтенанта Кертиса А. Баззарда. Церемония передачи полномочий состоялась в немецком Висбадене.

В мероприятии принял участие верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

NSATU координирует поставки военной помощи Украине и организует учения с участием стран Альянса и партнеров.

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Реформа структуры и усиление роли союзников

Генерал Гринкевич заявил, что командование продолжит развитие. По его словам, примерно через год центр может возглавить европейский или канадский офицер.

Также часть функций Группы содействия безопасности будет передана в NSATU. Ожидается, что это повысит эффективность работы и не повлияет на объемы помощи Украине.

"Это будет означать более эффективную, результативную и устойчивую поддержку с усилением европейского лидерства в ее обеспечении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти изменения являются частью более широкого процесса распределения ответственности между союзниками в рамках концепции NATO 3.0.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет поручил провести реорганизацию Группы по оказанию помощи в сфере безопасности Украине и перераспределить функции между ее структурами и NSATU.

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