Винищувачі НАТО за тиждень шість разів перехоплювали російські літаки над країнами Балтії

Упродовж минулого тижня 21-27 вересня винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір над країнами Балтії, шість разів підіймались у повітря для перехоплення літаків, які порушили правила польотів.

Про це пише LRT із посиланням на Міноборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

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Порушення правил польотів авіацією РФ

Так, у понеділок, 21 вересня, винищувачі НАТО вилетіли для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який летів з вимкненим транспондером і без плану польоту, водночас підтримуючи радіозв’язок з Регіональним центром управління польотами (РЦУП).

Того ж дня винищувачі Альянсу також патрулювали повітряний простір біля латвійсько-білоруського кордону.

У вівторок, 22 вересня, винищувачі підіймалися у повітря для ідентифікації двох літаків Су-30, що прямували з вимкненими транспондерами, без планів польоту та не виходили на зв’язок з РЦУП.

Крім того, у четвер, 24 вересня, винищувачі перехопили три літаки МіГ-31, один пасажирський Ту-134, один багатоцільовий винищувач Су-30СМ та три Су-30М2. Зазначається, що всі вони летіли без планів польоту та з вимкненими транспондерами, зв’язок із диспетчерами підтримував лише Ту-134.

Того ж дня літаки НАТО ідентифікували один Су-35, два Су-30М2 та один російський розвідувальний Іл-20. Ці повітряні судна також прямували з відключеними транспондерами, без планів польоту та радіозв’язку з РЦУП.

Також у суботу, 26 вересня, винищувачі вилітали на перехоплення бомбардувальника Су-24, який також летів із відключеним транспондером, без плану польоту та не підтримував радіозв’язок.

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