На Тернопольщине раскрыта межрегиональная сеть сбыта наркотиков под видом CBD-продукции. ФОТОрепортаж

В Тернопольской области правоохранители ликвидировали межрегиональную преступную группировку, которая под видом легальных товаров с каннабидиолом массово сбывала наркотики и психотропные вещества по всей Украине.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Организатором масштабного незаконного бизнеса оказался 25-летний житель Ивано-Франковской области, который привлек к схеме еще 16 сообщников. Основные поставки сырья и готовой продукции с содержанием запрещенных веществ обеспечивал житель Волынской области.

Злоумышленники продавали наркотический экстракт каннабиса и психоактивный тетрагидроканнабинол через сеть кофешопов и интернет-магазины, а заказы рассылали почтовыми операторами в разные регионы страны.

Запрещенные вещества маскировали под:

подсистемы и вейпы;

желейные конфеты, печенья и напитки;

масла и косметические средства.

По данным полиции, среди постоянных покупателей такого "ассортимента" было немало несовершеннолетних.

Правоохранители при силовой поддержке спецназа КОРД и РПОП провели 50 санкционированных обысков на территории шести областей. В результате спецоперации изъято более 6 тысяч вейпов с экстрактом каннабиса и другая продукция. Общая стоимость изъятого по ценам "черного рынка" превышает 20 миллионов гривен.

Кроме того, изъята значительная сумма наличных, предположительно полученная от наркоторговли: 142 тысячи долларов, 6 250 евро, 600 фунтов стерлингов и 3,4 миллиона гривен.

В настоящее время всем 17 участникам группировки сообщено о подозрении. Фигурантам грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд уже избрал меры пресечения: подозреваемые помещены под стражу.





















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