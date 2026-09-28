На Тернопільщині викрито міжрегіональну мережу збуту наркотиків під виглядом CBD-продукції. ФОТОрепортаж

На Тернопільщині правоохоронці знешкодили міжрегіональне злочинне угруповання, яке під виглядом легальних товарів із канабідіолом масово збувало наркотики та психотропи по всій Україні.

Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Організатором масштабного незаконного бізнесу виявився 25-річний житель Івано-Франківщини, який залучив до схеми ще 16 спільників. Основні поставки сировини та готової продукції із вмістом заборонених речовин забезпечував мешканець Волинської області.

Зловмисники продавали наркотичний екстракт канабісу та психоактивний тетрагідроканабінол через мережу кофешопів й інтернет-магазини, а замовлення розсилали поштовими операторами в різні регіони країни.

Заборонені речовини маскували у вигляді:

под-систем та вейпів;

желейних цукерок, печива та напоїв;

олій і косметичних засобів.

За даними поліції, серед постійних покупців такого "асортименту" було чимало неповнолітніх.

Правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРД та РПОП провели 50 санкціонованих обшуків на території шести областей. У результаті спецоперації вилучено понад 6 тисяч вейпів з екстрактом канабісу та іншу продукцію. Загальна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" перевищує 20 мільйонів гривень.

Крім того, вилучено значну суму готівки, ймовірно одержану від наркоторгівлі: 142 тисячі доларів, 6 250 євро, 600 фунтів стерлінгів та 3,4 мільйона гривень.

Наразі усім 17 учасникам угруповання повідомлено про підозру. Фігурантам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд вже обрав запобіжні заходи: підозрюваних відправлено під варту.





















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