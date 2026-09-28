Россияне вновь поместили тяжелобольного крымского политзаключенного Абдулгазиева в карцер, рассмотрение вопроса об освобождении перенесли

Крымского политзаключенного Тофика Абдулгазиева, страдающего злокачественной опухолью головного мозга и рядом других тяжелых заболеваний, вновь поместили в карцер на 10 суток. При этом рассмотрение ходатайства о его освобождении по состоянию здоровья, запланированное на 22 сентября, перенесли на 26 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр со ссылкой на супругу политзаключённого Алие Абдулгазиеву.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, в материалах дела утверждается, что Абдулгазиев якобы отказывается от необходимых медицинских обследований – УЗИ, рентгенографии головы, осмотра офтальмолога и ЭКГ.

Супруга политзаключенного опровергает эту информацию. Она подчеркнула, что семья и адвокаты в течение месяца ждали проведения обследований, которые обязался организовать суд.

Об очередном помещении Абдулгазиева в карцер на 10 суток его жена узнала от адвоката, который навестил мужа в тюремной больнице.

Читайте также: Жителю оккупированной Керчи грозит пожизненное заключение за поддержку ВСУ

Состояние здоровья Абдулгазиева

По данным Крымскотатарского ресурсного центра, у Абдулгазиева злокачественная опухоль головного мозга — глиобластома, из-за которой он почти полностью потерял зрение. Также у него диагностировали диссеминированный туберкулез легких, двустороннюю пневмонию, сердечную недостаточность, тяжелую анемию и другие заболевания.

Следующее рассмотрение вопроса о его освобождении по состоянию здоровья назначено на 26 октября.

Абдулгазиев является активистом общественного объединения "Крымская солидарность". Российские оккупанты задержали его 27 марта 2019 года во время массовых обысков в домах крымских татар, а впоследствии осудили по делу о якобы участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

В 2024 году состояние здоровья политзаключенного резко ухудшилось. Во время пребывания в российской тюремной больнице у него диагностировали ряд тяжелых заболеваний, а впоследствии — злокачественную опухоль головного мозга.

Читайте также: Жительницу Белгорода приговорили к 19 годам колонии за якобы передачу СБУ более 40 координат военных объектов РФ. ВИДЕО