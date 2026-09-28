Росіяни знову помістили тяжкохворого кримського політв’язня Абдулгазієва до карцеру, розгляд питання про звільнення перенесли

Кримського політв’язня Тофіка Абдулгазієва, який має злоякісну пухлину головного мозку та низку інших тяжких захворювань, знову помістили до карцеру на 10 діб. Водночас розгляд клопотання про його звільнення за станом здоров’я, запланований на 22 вересня, перенесли на 26 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр із посиланням на дружину політв’язня Аліє Абдулгазієву.

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За її словами, у матеріалах справи стверджується, що Абдулгазієв нібито відмовляється від необхідних медичних обстежень – УЗД, рентгенографії голови, огляду офтальмолога та ЕКГ.

Дружина політв’язня заперечує цю інформацію. Вона наголосила, що родина та адвокати протягом місяця чекали на проведення обстежень, які зобов’язався організувати суд.

Про чергове поміщення Абдулгазієва до карцеру на 10 діб його дружина дізналася від адвоката, який відвідав чоловіка у тюремній лікарні.

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Стан здоров’я Абдулгазієва

За даними Кримськотатарського ресурсного центру, Абдулгазієв має злоякісну пухлину головного мозку – гліобластому, через яку майже повністю втратив зір. Також у нього діагностували дисемінований туберкульоз легень, двосторонню пневмонію, серцеву недостатність, тяжку анемію та інші захворювання.

Наступний розгляд питання про його звільнення за станом здоров’я призначено на 26 жовтня.

Абдулгазієв є активістом громадського об’єднання "Кримська солідарність". Російські окупанти затримали його 27 березня 2019 року під час масових обшуків у будинках кримських татар, а згодом засудили у справі про нібито участь в організації "Хізб ут-Тахрір".

У 2024 році стан здоров’я політв’язня різко погіршився. Під час перебування в російській тюремній лікарні в нього діагностували низку тяжких захворювань, а згодом – злоякісну пухлину головного мозку.

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