Жителю окупованої Керчі загрожує довічне за підтримку ЗСУ
В окупованій Керчі російські силовики затримали кримчанина 1988 року народження, якого звинувачують у підтримці Збройних сил України. За російським законодавством чоловікові може загрожувати довічне ув’язнення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про затримання пишуть російські медіа.
За версією окупантів, чоловік створив у Telegram групу, до якої входили проукраїнськи налаштовані волонтери. Через неї нібито організовували збір коштів і закупівлю екіпірування для українських військових.
Також російська сторона стверджує, що кримчанин передавав через Telegram-бот, який, за твердженням окупантів, адмініструє СБУ, інформацію про розташування засобів російської протиповітряної оборони та інших військових об’єктів на території тимчасово окупованого Криму.
Чоловіка затримали співробітники незаконного управління ФСБ РФ у тимчасово окупованому Криму та Севастополі.
Незалежного підтвердження висунутих окупантами звинувачень наразі немає.
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