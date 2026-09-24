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Новини Репресії в окупованому Криму Репресії в РФ за підтримку України
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Жителю окупованої Керчі загрожує довічне за підтримку ЗСУ

Окупанти затримали жителя Керчі за підтримку ЗСУ: йому загрожує довічне ув’язнення

В окупованій Керчі російські силовики затримали кримчанина 1988 року народження, якого звинувачують у підтримці Збройних сил України. За російським законодавством чоловікові може загрожувати довічне ув’язнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про затримання пишуть російські медіа.

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За версією окупантів, чоловік створив у Telegram групу, до якої входили проукраїнськи налаштовані волонтери. Через неї нібито організовували збір коштів і закупівлю екіпірування для українських військових.

Також російська сторона стверджує, що кримчанин передавав через Telegram-бот, який, за твердженням окупантів, адмініструє СБУ, інформацію про розташування засобів російської протиповітряної оборони та інших військових об’єктів на території тимчасово окупованого Криму.

Чоловіка затримали співробітники незаконного управління ФСБ РФ у тимчасово окупованому Криму та Севастополі.

Незалежного підтвердження висунутих окупантами звинувачень наразі немає.

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