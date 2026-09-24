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Жителю оккупированной Керчи грозит пожизненное заключение за поддержку ВСУ

Оккупанты задержали жителя Керчи за поддержку ВСУ: ему грозит пожизненное заключение

В оккупированной Керчи российские силовики задержали крымчанина 1988 года рождения, которого обвиняют в поддержке Вооружённых сил Украины. Согласно российскому законодательству, мужчине может грозить пожизненное заключение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о задержании пишут российские СМИ.

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По версии оккупантов, мужчина создал в Telegram группу, в которую входили проукраински настроенные волонтеры. Через нее якобы организовывали сбор средств и закупку экипировки для украинских военных.

Также российская сторона утверждает, что крымчанин передавал через Telegram-бота, который, по утверждению оккупантов, администрирует СБУ, информацию о расположении средств российской противовоздушной обороны и других военных объектов на территории временно оккупированного Крыма.

Мужчину задержали сотрудники незаконного управления ФСБ РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

Независимого подтверждения выдвинутых оккупантами обвинений пока нет.

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