Жителю оккупированной Керчи грозит пожизненное заключение за поддержку ВСУ
В оккупированной Керчи российские силовики задержали крымчанина 1988 года рождения, которого обвиняют в поддержке Вооружённых сил Украины. Согласно российскому законодательству, мужчине может грозить пожизненное заключение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о задержании пишут российские СМИ.
По версии оккупантов, мужчина создал в Telegram группу, в которую входили проукраински настроенные волонтеры. Через нее якобы организовывали сбор средств и закупку экипировки для украинских военных.
Также российская сторона утверждает, что крымчанин передавал через Telegram-бота, который, по утверждению оккупантов, администрирует СБУ, информацию о расположении средств российской противовоздушной обороны и других военных объектов на территории временно оккупированного Крыма.
Мужчину задержали сотрудники незаконного управления ФСБ РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе.
Независимого подтверждения выдвинутых оккупантами обвинений пока нет.
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