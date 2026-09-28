Парки, скверы и новые строительные проекты отложат: правительство определило приоритеты государственных расходов

Правительство Украины определило приоритеты государственных расходов на фоне сложной ситуации с государственными финансами и задержки части запланированного международного финансирования.

Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Ситуация с государственными финансами остается сложной. Часть запланированного международного финансирования пока не поступила. В частности, из-за того, что Украина не успела выполнить часть взятых на себя обязательств перед международными партнерами", — подчеркнул он.

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Решение, определяющее приоритетность государственных расходов.

В таких условиях мы продолжаем принимать жесткие антикризисные меры, чтобы обеспечить самое важное — потребности обороны и наших людей. Сегодня правительство приняло решение, определяющее приоритетность государственных расходов.

В первую очередь финансируем:

оборону,

пенсии и

социальные выплаты, а также

зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.

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Правительство ограничило непервоочередные расходы

Расходы, не являющиеся первоочередными, откладываем. Это касается:

новых строительных проектов,

реконструкции и/или

капитальных ремонтов, не являющихся критически важными, а также

объектов благоустройства, таких как парки, скверы, фонтаны или перекладка брусчатки.

"Мы, безусловно, будем все это делать, но сейчас все ресурсы должны быть направлены на критически важные направления. Стоит наконец перестать тратить средства не на приоритетные вещи", — подчеркнул премьер.

Призываем органы местного самоуправления также определить приоритеты в своих бюджетах и ограничить расходы, которые сейчас не являются первоочередными.

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Корецкий добавил, что правительство, со своей стороны, делает все необходимое для выполнения взятых обязательств и получения запланированного международного финансирования.

"Работаем совместно с парламентом. И здесь важна ответственная работа депутатов всех фракций и групп", — отметил премьер.