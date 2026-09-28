Парки, сквери та нові будівництва відкладуть: уряд визначив пріоритети держвидатків

Уряд України визначив пріоритетність державних видатків на тлі складної ситуації з держфінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем’єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ситуація з державними фінансами залишається складною. Частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Зокрема, через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов’язань перед міжнародними партнерами", - наголосив він.

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Рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків.

В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше — потреби оборони та наших людей. Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків.

Передусім фінансуємо:

оборону,

пенсії та

соціальні виплати, а також

зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

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Уряд обмежив непершочергові видатки

Видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Це стосується:

нових будівництв,

реконструкції та або

капітальних ремонтів, які не є критично важливими, а також

обʼєктів благоустрою, як-то парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки.

"Ми усе це, безумовно, будемо робити, але наразі всі ресурси мають бути спрямовані на критично важливі напрямки. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі", - наголосив прем'єр.

Закликаємо органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими.

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Корецький додав. що Уряд зі свого боку робить усе необхідне для виконання взятих зобов’язань та отримання запланованого міжнародного фінансування.

"Працюємо спільно з парламентом. І тут важлива відповідальна робота від депутатів усіх фракцій і груп", - зауважив прем'єр.