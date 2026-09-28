Парки, сквери та нові будівництва відкладуть: уряд визначив пріоритети держвидатків
Уряд України визначив пріоритетність державних видатків на тлі складної ситуації з держфінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем’єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація з державними фінансами залишається складною. Частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Зокрема, через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов’язань перед міжнародними партнерами", - наголосив він.
Рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків.
В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше — потреби оборони та наших людей. Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків.
Передусім фінансуємо:
- оборону,
- пенсії та
- соціальні виплати, а також
- зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.
Уряд обмежив непершочергові видатки
Видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Це стосується:
- нових будівництв,
- реконструкції та або
- капітальних ремонтів, які не є критично важливими, а також
- обʼєктів благоустрою, як-то парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки.
"Ми усе це, безумовно, будемо робити, але наразі всі ресурси мають бути спрямовані на критично важливі напрямки. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі", - наголосив прем'єр.
Закликаємо органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими.
Корецький додав. що Уряд зі свого боку робить усе необхідне для виконання взятих зобов’язань та отримання запланованого міжнародного фінансування.
"Працюємо спільно з парламентом. І тут важлива відповідальна робота від депутатів усіх фракцій і груп", - зауважив прем'єр.
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А то у пенсіонера пенсія може бути 4000грн, а у судді чи прокурора 200 000, Це нормально?!
Це яка кратність, 200 000:4000=50!!!
Це зовсім нелюдяно
Колись була десь від працівника до професора десь десь до 8-10
А зараз якась неймовірна
Наша держава плює на своїх громадян!