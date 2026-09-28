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Новини Фінансова допомога Україні Обмеження видатків
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Парки, сквери та нові будівництва відкладуть: уряд визначив пріоритети держвидатків

корецький

Уряд України визначив пріоритетність державних видатків на тлі складної ситуації з держфінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем’єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ситуація з державними фінансами залишається складною. Частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Зокрема, через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов’язань перед міжнародними партнерами", - наголосив він.

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Рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків.

В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше — потреби оборони та наших людей. Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків.

Передусім фінансуємо:

  • оборону,
  • пенсії та
  • соціальні виплати, а також
  • зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

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Уряд обмежив непершочергові видатки

Видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Це стосується:

  • нових будівництв,
  • реконструкції та або
  • капітальних ремонтів, які не є критично важливими, а також
  • обʼєктів благоустрою, як-то парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки.

"Ми усе це, безумовно, будемо робити, але наразі всі ресурси мають бути спрямовані на критично важливі напрямки. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі", - наголосив прем'єр.

Закликаємо органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими.

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Корецький додав. що Уряд зі свого боку робить усе необхідне для виконання взятих зобов’язань та отримання запланованого міжнародного фінансування.

"Працюємо спільно з парламентом. І тут важлива відповідальна робота від депутатів усіх фракцій і груп", - зауважив прем'єр.

Автор: 

Кабмін (6960) фінансування (1623) Корецький Сергій (151)
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Топ коментарі
+12
На 12-ому році війни нарешті дойшло.
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28.09.2026 19:21 Відповісти
+11
Зарплати суддів і прокурорів уріжуть? А парк лімузинів?
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28.09.2026 19:29 Відповісти
+7
Отож, якщо урізати, то всім без винятку!

А то у пенсіонера пенсія може бути 4000грн, а у судді чи прокурора 200 000, Це нормально?!
Це яка кратність, 200 000:4000=50!!!
Це зовсім нелюдяно
Колись була десь від працівника до професора десь десь до 8-10
А зараз якась неймовірна
Наша держава плює на своїх громадян!
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28.09.2026 19:40 Відповісти

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