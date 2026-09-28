Приглашение Путина на G20: Лондон отказывается от прямых контактов с РФ

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд заявил, что Лондон не будет отказываться от политики отказа от прямых контактов с российскими официальными лицами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления на мероприятии Politico.

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Великобритания не будет менять политику в отношении РФ

Милибенд отметил, что США должны самостоятельно принимать решение о приглашении Путина на саммит G20 в Майами в конце этого года.

В то же время британский министр заявил, что Великобритания вряд ли пойдет по тому же пути в следующем году.

"У нас существует давняя политика отказа от прямых контактов на моем уровне с российской стороной со времени вторжения в Украину. Мы не собираемся менять эту политику".

По словам Милибэнда, это решение частично связано со стремлением продемонстрировать солидарность с украинским народом. Он также отметил, что разные страны принимают разные решения по этим вопросам.

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Милибенд рассказал об участии Великобритании в саммите G20

Британский министр подтвердил, что премьер-министр Энди Бернем примет участие в саммите G20 в Майами в конце этого года. В то же время он отказался предполагать, какими будут решения относительно списка приглашенных.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что участие Путина во встрече G20 может стать началом серьезных переговоров о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что Путин посетит саммит лидеров "Группы двадцати", который состоится в Майами в декабре этого года.