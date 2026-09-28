Запрошення Путіна на G20: Лондон відмовляється від прямих контактів із РФ

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд заявив, що Лондон не скасовуватиме політику відмови від прямих контактів із російськими офіційними особами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу на заході Politico.

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Британія не змінюватиме політику щодо РФ

Мілібенд зазначив, що США мають самостійно ухвалювати рішення щодо запрошення Путіна на саміт G20 у Маямі наприкінці цього року.

Водночас британський міністр заявив, що Велика Британія навряд чи піде таким самим шляхом наступного року.

У нас існує давня політика відмови від прямих контактів на моєму рівні з російською стороною з часу вторгнення в Україну. Ми не збираємося змінювати цю політику.

За словами Мілібенда, це рішення частково пов’язане з прагненням продемонструвати солідарність з українським народом. Він також зазначив, що різні країни ухвалюють різні рішення з цих питань.

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Мілібенд розповів про участь Британії в саміті G20

Британський міністр підтвердив, що прем’єр-міністр Енді Бернем візьме участь у саміті G20 у Маямі наприкінці цього року. Водночас він відмовився припускати, якими будуть рішення щодо списку запрошених.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що участь Путіна у зустрічі G20 може стати початком серйозних переговорів щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.