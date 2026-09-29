Стефанчук может посетить Венгрию: прорабатывает возможный визит

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что украинская сторона рассматривает возможность его визита в Венгрию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга, передает Укринформ.

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Стефанчук может посетить Венгрию

По словам Стефанчука, он получил официальное приглашение от спикера парламента Венгрии. В настоящее время украинская сторона рассматривает возможность этого визита.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что поездка должна быть связана с конкретными вопросами, которые можно будет решить во время визита.

"У меня есть официальное приглашение от спикера парламента Венгрии. Сейчас мы его рассматриваем, потому что визит не может быть просто ради самого визита. Там должны быть решены конкретные вопросы, которые станут результатом этого визита", — отметил Стефанчук.

Он также сказал, что после подготовки достаточного количества вопросов готов пригласить спикера венгерского парламента совместно посетить Берегово или другой город Украины, где проживают представители венгерского национального меньшинства.

По словам Стефанчука, это позволило бы напрямую пообщаться с представителями венгерского меньшинства и на этой основе выстраивать межпарламентский диалог.

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Украина и Венгрия готовят возможные визиты

Стефанчук подчеркнул, что решения должны принимать парламенты, но для этого нужно понимать реальную ситуацию.

Он отметил, что украинская сторона в настоящее время сотрудничает с парламентом Венгрии.

"Наши команды сейчас сотрудничают с парламентом Венгрии. Я думаю, что, возможно, в ближайшее время мы уже организуем какой-то визит — либо мой туда, либо спикера парламента в Украину, потому что я глубоко убежден, что именно парламенты должны сыграть очень важную роль в нормализации отношений между нашими странами", — сказал председатель ВР.

Стефанчук также подчеркнул важность отношений между Украиной и Венгрией.

"Еще раз говорю: ни венгры нам не враги, ни украинцы не враги венграм. Мы – народы, у которых большая история, но мы должны думать о будущем наших народов. И это для нас является приоритетом", – подытожил он.

Ранее СМИ сообщали, что венгерские чиновники отказались от встречи со Стефанчуком в Будапеште.

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