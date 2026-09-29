РФ планирует рекордные расходы на оборону в 2027 году: сумма вырастет до 17,1 триллиона рублей, - Reuters

Россия планирует потратить на оборону в 2027 году 17,1 триллиона рублей ($202,58 млрд). Это примерно на 27% больше, чем 13,5 триллиона рублей, которые изначально заложили в бюджет, и самый высокий показатель с начала полномасштабной войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетReuters со ссылкой на правительственные документы РФ.

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Согласно документам, общие расходы России на оборону в течение следующих трех лет составят около 50 триллионов рублей.

На 2026 год российское правительство изначально планировало потратить на оборону 12,1 триллиона рублей. При этом фактическая сумма военных расходов за этот год засекречена.

Reuters отмечает, что часть расходов, связанных с войной, может проходить по другим статьям российского бюджета.

Дефицит бюджета РФ растет

Параллельно российское правительство повысило прогноз дефицита федерального бюджета на 2026 год до 3,2% ВВП. Ранее ожидалось, что он составит 1,6% ВВП.

Общие бюджетные расходы РФ в 2026 году должны вырасти на 13,2% — до 48,6 триллиона рублей, что соответствует 20,9% ВВП.

Для покрытия дефицита в 2026 году РФ планирует увеличить объем чистых заимствований на 26% — до 5 триллионов рублей.

Кроме того, правительство планирует использовать 459 млрд рублей из ликвидной части Фонда национального благосостояния. Это около 11% доступных ликвидных средств фонда.

Одновременно Россия снизила прогноз доходов от нефти и газа на 2026 год — с 8,9 до 7,6 триллиона рублей.

Согласно документам, государственный долг России в 2027 году может вырасти до 21,7% ВВП против 19,9% в 2026 году.

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Это превысит отметку в 20% ВВП, которую российские власти ранее определяли как безопасный уровень.

Объем заимствований в 2027 году планируется увеличить на 43% — до 7,7 триллиона рублей.

Москва готовит новые налоги для финансирования дефицита

Российское правительство также планирует повышение налогов в 2027 году. В частности, новый налог на сверхприбыль металлургических и горнодобывающих компаний, по оценке властей, должен приносить около 200 млрд рублей ежегодно.

Проект бюджета РФ правительство должно представить в парламент до 1 октября.

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