РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11800 посетителей онлайн
Новости Состояние российской экономики
927 14

РФ планирует рекордные расходы на оборону в 2027 году: сумма вырастет до 17,1 триллиона рублей, - Reuters

Россия увеличивает военные расходы: в 2027 году на оборону заложат 17,1 трлн рублей

Россия планирует потратить на оборону в 2027 году 17,1 триллиона рублей ($202,58 млрд). Это примерно на 27% больше, чем 13,5 триллиона рублей, которые изначально заложили в бюджет, и самый высокий показатель с начала полномасштабной войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетReuters со ссылкой на правительственные документы РФ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно документам, общие расходы России на оборону в течение следующих трех лет составят около 50 триллионов рублей.

На 2026 год российское правительство изначально планировало потратить на оборону 12,1 триллиона рублей. При этом фактическая сумма военных расходов за этот год засекречена.

Reuters отмечает, что часть расходов, связанных с войной, может проходить по другим статьям российского бюджета.

Дефицит бюджета РФ растет

Параллельно российское правительство повысило прогноз дефицита федерального бюджета на 2026 год до 3,2% ВВП. Ранее ожидалось, что он составит 1,6% ВВП.

Общие бюджетные расходы РФ в 2026 году должны вырасти на 13,2% — до 48,6 триллиона рублей, что соответствует 20,9% ВВП.

Для покрытия дефицита в 2026 году РФ планирует увеличить объем чистых заимствований на 26% — до 5 триллионов рублей.

Кроме того, правительство планирует использовать 459 млрд рублей из ликвидной части Фонда национального благосостояния. Это около 11% доступных ликвидных средств фонда.

Одновременно Россия снизила прогноз доходов от нефти и газа на 2026 год — с 8,9 до 7,6 триллиона рублей.

Согласно документам, государственный долг России в 2027 году может вырасти до 21,7% ВВП против 19,9% в 2026 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У РФ есть ресурсы для дальнейшего финансирования войны, но её экономика будет деградировать, – Growford Institute

Это превысит отметку в 20% ВВП, которую российские власти ранее определяли как безопасный уровень.

Объем заимствований в 2027 году планируется увеличить на 43% — до 7,7 триллиона рублей.

Москва готовит новые налоги для финансирования дефицита

Российское правительство также планирует повышение налогов в 2027 году. В частности, новый налог на сверхприбыль металлургических и горнодобывающих компаний, по оценке властей, должен приносить около 200 млрд рублей ежегодно.

Проект бюджета РФ правительство должно представить в парламент до 1 октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский бизнес в режиме выживания: доля прибыльных компаний в РФ сократилась до 66%

Автор: 

бюджет (4908) дефицит (419) россия (89720) экономика (3958)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Мені зрозуміло, що збільшиться виготовлення реактивних дронів, балістики, а також велика сума піде на фінансування мобілізованих, яких буде додатково за 300 тисяч для прориву фронту, а можливо відкриття нового в іншому місці. З настання холодів рашист вдарить по всіх об'єктах енергетики, не виключено, що і по газу та каналізації. А що ми? Фінансуємо марафон, щоб не дали можливості заганжованих брехнею опам'ятатися. Тільки Голобородько має куди втікати, а що буде з нашою країною і з нами?
показать весь комментарий
29.09.2026 09:21 Ответить
+2
Ключова фраза: "фактична сума військових видатків за цей рік засекречена". Ніякій інформації від москалів не можна вірити. Все це входить у операцію по використанню ЗМІ ( у тому числі іноземних) у дезінформаційних вкидах. ВСЯ інформація від кацапів - БРЕХНЯ!
показать весь комментарий
29.09.2026 09:31 Ответить
+2
Наприклад, Терехов у Харкові у під'їздах вікна міняє на нові пластикові, бо старі не по фен-шуй. Бо куди ж гроші дівати, вже перемогли. Те що вікна у 2 рази дорожче за ринкові, та то по.куй. А лохи нехай у окопах сидять.
показать весь комментарий
29.09.2026 09:33 Ответить

Загрузка...

 
 