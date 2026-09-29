РФ планує рекордні витрати на оборону у 2027 році: сума зросте до 17,1 трильйона рублів, - Reuters

Росія планує витратити на оборону у 2027 році 17,1 трильйона рублів ($202,58 млрд). Це приблизно на 27% більше, ніж 13,5 трильйона рублів, які спочатку закладали в бюджет, і найбільший показник від початку повномасштабної війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на урядові документи РФ.

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Згідно з документами, загальні витрати Росії на оборону протягом наступних трьох років становитимуть близько 50 трильйонів рублів.

На 2026 рік російський уряд спочатку планував витратити на оборону 12,1 трильйона рублів. Водночас фактична сума військових видатків за цей рік засекречена.

Reuters зазначає, що частина витрат, пов'язаних із війною, може проходити за іншими статтями російського бюджету.

Дефіцит бюджету РФ зростає

Паралельно російський уряд підвищив прогноз дефіциту федерального бюджету на 2026 рік до 3,2% ВВП. Раніше очікувалося, що він становитиме 1,6% ВВП.

Загальні бюджетні витрати РФ у 2026 році мають зрости на 13,2% - до 48,6 трильйона рублів, що відповідає 20,9% ВВП.

Для покриття дефіциту у 2026 році РФ планує збільшити обсяг чистих запозичень на 26% - до 5 трильйонів рублів.

Крім того, уряд планує використати 459 млрд рублів із ліквідної частини Фонду національного добробуту. Це близько 11% доступних ліквідних коштів фонду.

Одночасно Росія знизила прогноз доходів від нафти й газу на 2026 рік - із 8,9 до 7,6 трильйона рублів.

Згідно з документами, державний борг Росії у 2027 році може зрости до 21,7% ВВП проти 19,9% у 2026 році.

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Це перевищить позначку у 20% ВВП, яку російська влада раніше визначала як безпечний рівень.

Обсяг запозичень у 2027 році планують збільшити на 43% - до 7,7 трильйона рублів.

Москва готує нові податки для фінансування дефіциту

Російський уряд також планує підвищення податків у 2027 році. Зокрема, новий податок на надприбутки металургійних і гірничодобувних компаній, за оцінкою влади, має приносити близько 200 млрд рублів щороку.

Проєкт бюджету РФ уряд має подати до парламенту до 1 жовтня.

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