В Обухове и Броварах ухудшилось качество воздуха

Временное ухудшение качества атмосферного воздуха наблюдается в городах Обухов и Бровары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По результатам наблюдений мониторинговых постов, основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль. При длительном воздействии она может вызывать дискомфорт при дыхании у людей пожилого возраста, людей, чувствительных к раздражениям, и детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киевской области российский дрон попал в частный дом: пострадали два человека. ФОТОрепортаж

В других населенных пунктах Киевской области, где ведется мониторинг, превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.