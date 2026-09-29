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Новости Обстрел Киевщины
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В Обухове и Броварах ухудшилось качество воздуха

Качество воздуха в Киевской области ухудшилось

Временное ухудшение качества атмосферного воздуха наблюдается в городах Обухов и Бровары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

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Что известно?

По результатам наблюдений мониторинговых постов, основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль. При длительном воздействии она может вызывать дискомфорт при дыхании у людей пожилого возраста, людей, чувствительных к раздражениям, и детей.

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В других населенных пунктах Киевской области, где ведется мониторинг, превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.

Автор: 

Бровары (366) Киевская область (5155) Обухов (91) Броварский район (127) Обуховский район (78)
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