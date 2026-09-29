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В Обухове и Броварах ухудшилось качество воздуха
Временное ухудшение качества атмосферного воздуха наблюдается в городах Обухов и Бровары.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
Что известно?
По результатам наблюдений мониторинговых постов, основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль. При длительном воздействии она может вызывать дискомфорт при дыхании у людей пожилого возраста, людей, чувствительных к раздражениям, и детей.
В других населенных пунктах Киевской области, где ведется мониторинг, превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.
Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.
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