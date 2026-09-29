В Обухові та Броварах погіршилася якість повітря

Тимчасове погіршення стану атмосферного повітря спостерігається у містах Обухів та Бровари.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Що відомо?

За результатами спостережень моніторинговими постами, основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. За тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, людей, чутливих до подразнень, та дітей.

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В інших населених пунктах Київщини, де здійснюють моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.