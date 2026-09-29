Раскрыта группа служащих, легализовывавших иностранцев через фиктивное трудоустройство на Виннитчине. ФОТОрепортаж

В Винницкой области правоохранители разоблачили и задержали крупную преступную группу, в состав которой входили должностные лица Государственной миграционной службы и руководитель государственной паспортной службы. За деньги они организовали схему незаконной легализации иностранных граждан посредством фиктивного трудоустройства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

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По данным следствия, в период с апреля по июль 2026 года шесть фигурантов - директор госпредприятия, двое сотрудников ГМС и трое их гражданских сообщников - организовали противоправный бизнес. Они находили иностранцев и предлагали им "под ключ" оформить документы для длительного пребывания в стране.

Схема работала через подставных индивидуальных предпринимателей:

Иностранных граждан фиктивно оформляли на работу к подконтрольным предпринимателям.

На основании фальсифицированных трудовых договоров чиновники оформляли официальные разрешения на использование труда.

Это служило основанием для выдачи разрешений на временное проживание в Украине сроком на 2 года с правом последующего продления.

Кроме того, наличие вида на жительство давало иностранцам возможность свободно и многократно пересекать государственную границу Украины без виз.

По предварительной информации, таким образом подозреваемые успели "узаконить" около 60 иностранцев. Стоимость "услуг" для одного человека составляла 100 тысяч гривен.

В ходе более 30 санкционированных обысков правоохранители изъяли 8 автомобилей, компьютерную технику, мобильные телефоны, более 30 банковских карт и SIM-карт, почти $7000 наличными, а также черновые записи и официальные документы, подтверждающие преступную деятельность.

Все 6 участников схемы задержаны. Им инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через границу, получение должностным лицом неправомерной выгоды и злоупотребление влиянием.

Суд уже избрал всем фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.













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