Викрито групу службовців, які легалізовували іноземців через фіктивне працевлаштування на Вінниччині. ФОТОрепортаж

На Вінниччині правоохоронці викрили та затримали масштабну злочинну групу, до складу якої входили посадовці Державної міграційної служби та керівник державного паспортного сервісу. За гроші Вони організували схему незаконної легалізації іноземних громадян через фіктивне працевлаштування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Подробиці

За даними слідства, у період з квітня по липень 2026 року шістьох фігурантів - директор держпідприємства, двоє співробітників ДМС та троє їхніх цивільних спільників - організували протиправний бізнес. Вони знаходили іноземців та пропонували їм "під ключ" оформити документи для тривалого перебування в країні.

Схема працювала через підставні ФОП:

Іноземних громадян фіктивно оформлювали на роботу до підконтрольних підприємців.

На підставі фальсифікованих трудових договорів посадовці виготовляли офіційні дозволи на застосування праці.

Це ставало підставою для видачі посвідок на тимчасове проживання в Україні терміном на 2 роки з правом подальшого продовження.

Крім того, наявність посвідки надавала іноземцям можливість вільно та багаторазово перетинати державний кордон України без віз.

За попередньою інформацією, у такий спосіб підозрювані встигли "узаконити" близько 60 іноземців. Вартість "послуг" для однієї особи становила 100 тисяч гривень.

Під час понад 30 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 8 автомобілів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, понад 30 банківських та SIM-карток, майже $7000 готівкою, а також чорнові записи та офіційні документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Усіх 6 учасників схеми затримано. Їм інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через кордон, одержання неправомірної вигоди службовою особою та зловживання впливом.

Суд вже обрав усім фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.













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