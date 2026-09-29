В Украине начался сезон гриппа и ОРВИ: за инфекциями будут усиленно следить до конца мая 2027 года

В Украине 28 сентября начался новый эпидемический сезон гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Он продлится до 23 мая 2027 года — в этот период традиционно ожидается рост заболеваемости респираторными инфекциями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

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В течение эпидсезона специалисты будут осуществлять усиленный эпидемиологический надзор, чтобы своевременно фиксировать изменения в распространении инфекций и готовить систему здравоохранения к возможному увеличению числа заболевших.

Наблюдение будет проводиться на двух уровнях. Рутинный надзор позволит определять количество людей, обращающихся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ, и отслеживать ситуацию в регионах.

В то же время дозорный надзор будет использоваться для установления того, какие именно вирусы циркулируют в Украине и как меняется их распространение в течение сезона.

По данным ЦОЗ, в августе заболеваемость ОРВИ оставалась на межсезонном уровне. В течение месяца зарегистрировали 218 пациентов с гриппоподобными заболеваниями и еще 201 случай тяжелой острой респираторной инфекции.

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Как прошел предыдущий эпидсезон

Эпидемический сезон 2025–2026 годов длился с 29 сентября 2025 года по 17 мая 2026-го. За это время ОРВИ переболели более 4,2 млн человек, среди них — почти 2,4 млн детей.

COVID-19 в течение прошлого сезона подтвердили у более чем 22 тыс. украинцев, в том числе у 3705 детей.

Из-за ОРВИ госпитализировали более 199 тыс. пациентов. Показатель заболеваемости составил 11 928,2 случая на 100 тыс. населения — на 7,1% меньше, чем в течение предыдущего эпидемического сезона.

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