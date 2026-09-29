В Україні розпочався сезон грипу та ГРВІ: за інфекціями посилено стежитимуть до кінця травня 2027 року

В Україні 28 вересня розпочався новий епідемічний сезон грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Він триватиме до 23 травня 2027 року – у цей період традиційно очікується зростання захворюваності на респіраторні інфекції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

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Упродовж епідсезону фахівці здійснюватимуть посилений епідеміологічний нагляд, щоб своєчасно фіксувати зміни у поширенні інфекцій та готувати систему охорони здоров’я до можливого збільшення кількості хворих.

Спостереження проводитимуть на двох рівнях. Рутинний нагляд дасть змогу визначати кількість людей, які звертаються по медичну допомогу із симптомами ГРВІ, та відстежувати ситуацію в регіонах.

Водночас дозорний нагляд використовуватимуть, щоб встановлювати, які саме віруси циркулюють в Україні та як змінюється їх поширення протягом сезону.

За даними ЦГЗ, у серпні захворюваність на ГРВІ залишалася на міжсезонному рівні. Протягом місяця зареєстрували 218 пацієнтів із грипоподібними захворюваннями та ще 201 випадок тяжкої гострої респіраторної інфекції.

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Як минув попередній епідсезон

Епідемічний сезон 2025–2026 років тривав із 29 вересня 2025 року до 17 травня 2026-го. За цей час на ГРВІ перехворіли понад 4,2 млн людей, серед них – майже 2,4 млн дітей.

COVID-19 протягом минулого сезону підтвердили у понад 22 тис. українців, зокрема у 3705 дітей.

Через ГРВІ госпіталізували понад 199 тис. пацієнтів. Показник захворюваності становив 11 928,2 випадку на 100 тис. населення – на 7,1% менше, ніж протягом попереднього епідемічного сезону.

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