Роскомнадзор усилил чистку VPN-сервисов после выборов в Госдуму РФ, - "Медуза"

В России сразу после проведения парламентских выборов началась новая волна масштабных блокировок VPN-сервисов. Об усилении давления со стороны Роскомнадзора и сбоях в работе за последнюю неделю заявили как минимум 10 профильных проектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

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По данным источников издания, первые серьезные проблемы с подключением пользователи начали фиксировать еще 21 сентября. Один из крупнейших VPN-сервисов в рассылке для клиентов отметил, что пик ограничений пришелся на 25 сентября, когда из-за действий регулятора работа протоколов оказалась под угрозой.

Представители другого проекта сообщили, что только за первые пять дней новой волны блокировок им пришлось экстренно заменить восемь серверов. Кроме того, как минимум два VPN-провайдера заявили о полной зачистке их зарубежных локаций и внесении всех IP-адресов в черные списки Роскомнадзора.

В то же время глава Гильдии VPN Алексей Козлюк отметил, что активизация цензуры после завершения избирательной кампании была вполне ожидаемой. По его словам, речь идет скорее не о принципиально новом этапе, а о системном наращивании кампании, которая стартовала ещё в начале августа.

На фоне тотального закрытия доступа к независимым СМИ, популярным социальным сетям и мессенджерам в РФ наблюдается рекордный спрос на инструменты обхода блокировок, на что Кремль отвечает дальнейшим усилением цифровой изоляции страны.

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