Роскомнагляд посилив зачистку VPN-сервісів після виборів до Держдуми РФ, - "Медуза"

У Росії одразу після проведення парламентських виборів розпочалася нова хвиля масштабних блокувань VPN-сервісів. Про посилення тиску з боку Роскомнадзору та збої в роботі за останній тиждень заявили щонайменше 10 профільних проєктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

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За даними джерел видання, перші серйозні проблеми з підключенням користувачі почали фіксувати ще 21 вересня. Один із найбільших VPN-сервісів у розсилці для клієнтів зазначив, що пік обмежень припав на 25 вересня, коли через дії регулятора робота протоколів опинилася під загрозою.

Представники іншого проєкту повідомили, що лише за перші п'ять днів нової хвилі блокувань їм довелося екстрено замінити вісім серверів. Крім того, щонайменше два VPN-провайдери заявили про повну зачистку їхніх закордонних локацій та занесення всіх IP-адрес до чорних списків Роскомнагляду.

Водночас голова Гільдії VPN Олексій Козлюк зазначив, що активізація цензури після завершення виборчої кампанії була цілком очікуваною. За його словами, мова йде скоріше не про принципово новий етап, а про системне нарощування кампанії, яка стартувала ще на початку серпня.

На тлі тотального закриття доступу до незалежних медіа, популярних соціальних мереж та месенджерів у РФ спостерігається рекордний попит на інструменти обходу блокувань, на що Кремль відповідає подальшим посиленням цифрової ізоляції країни.

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