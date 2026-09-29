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Киевлянину грозит до 5 лет лишения свободы за угрозы убийством главному раввину Украины и разжигание религиозной нетерпимости

Киевлянину грозит до 5 лет лишения свободы за угрозы главному раввину Украины

Правоохранители сообщили о предъявлении подозрения 44-летнему жителю Киева, который, по данным следствия, угрожал убийством главному раввину Украины. В его постах в социальной сети также обнаружили угрозы в адрес военных и правоохранителей, а также высказывания в отношении национальных меньшинств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Киева.

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По данным следствия, мужчина опубликовал на своей странице в соцсети пост с угрозой убийства главному раввину Украины. Его разоблачили следователи Деснянского управления полиции совместно с сотрудниками СБУ.

Правоохранители также установили, что подозреваемый публиковал посты, в которых унижал честь и достоинство представителей национальных меньшинств из-за их религиозных убеждений. Кроме того, он угрожал убийством военнослужащим и правоохранителям.

Следователи под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры сообщили киевлянину о подозрении по ч. 2 ст. 129 УК Украины - угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться её осуществления, совершенная по мотивам религиозной нетерпимости.

Также ему инкриминируется ч. 1 ст. 161 УК Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

Санкция самой тяжкой из инкриминируемых статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Киев (27550) религия (900) убийство (6818) угрозы (942)
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Топ комментарии
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за рабина треба давати 50 мінімум.. це ж на святе посягнув
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29.09.2026 12:48 Ответить
+8
авторство ".бал я в рот етіх украінцєв" ще не встановлено?
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29.09.2026 12:51 Ответить
+6
Коли буде покарання Зеленському за порівняння України з порноактрисою?
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29.09.2026 12:55 Ответить

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