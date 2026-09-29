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Новини Конфлікт на ґрунті релігії
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Киянину загрожує до 5 років ув’язнення за погрози вбивством головному рабину України та розпалювання релігійної нетерпимості

Киянину загрожує до 5 років ув’язнення за погрози головному рабину України

Правоохоронці повідомили про підозру 44-річному жителю Києва, який, за даними слідства, погрожував убивством головному рабину України. У його дописах у соціальній мережі також виявили погрози на адресу військових і правоохоронців та висловлювання щодо національних меншин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Києва.

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За даними слідства, чоловік опублікував на своїй сторінці у соцмережі допис із погрозою вбивством головному рабину України. Його викрили слідчі Деснянського управління поліції спільно зі співробітниками СБУ.

Правоохоронці також встановили, що підозрюваний публікував дописи, в яких принижував честь і гідність представників національних меншин через їхні релігійні переконання. Крім того, він погрожував убивством військовослужбовцям і правоохоронцям.

Слідчі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили киянину про підозру за ч. 2 ст. 129 КК України – погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися її здійснення, вчинена з мотивів релігійної нетерпимості.

Також йому інкримінують ч. 1 ст. 161 КК України – порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак.

Санкція найтяжчої з інкримінованих статей передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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Київ (17162) релігія (382) вбивство (3401) погрози (572)
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Топ коментарі
+10
за рабина треба давати 50 мінімум.. це ж на святе посягнув
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29.09.2026 12:48 Відповісти
+8
авторство ".бал я в рот етіх украінцєв" ще не встановлено?
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29.09.2026 12:51 Відповісти
+5
Коли буде покарання Зеленському за порівняння України з порноактрисою?
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29.09.2026 12:55 Відповісти

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