Мужчина, систематически насиловавший 13-летнего ребенка, получил пожизненное заключение

23 сентября 2026 года Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу заместителя Генерального прокурора и ужесточил наказание мужчине, осужденному за сексуальное насилие и изнасилование 13-летнего ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

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Мать девочки состояла в отношениях с этим мужчиной и регулярно приезжала к нему вместе с дочерью. Именно во время этих визитов он совершал в отношении девочки сексуальное насилие.

В суде прокуроры доказали, что в течение 2020–2021 годов мужчина совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, а осенью 2021 года неоднократно ее насиловал. Доказано как минимум пять эпизодов изнасилования.



Эксперты установили тяжёлые последствия пережитого для ребёнка, в частности длительные психологические переживания, изменения в поведении и личностном развитии.

6 марта 2026 года Подольский районный суд города Полтавы признал мужчину виновным. За сексуальное насилие суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, за изнасилование ребенка — к 15 годам. По совокупности преступлений окончательный приговор составил 15 лет за решеткой.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора с таким наказанием не согласились. Сторона обвинения настаивала, что систематический характер насилия, возраст потерпевшей, количество доказанных эпизодов и последствия для ребенка требуют самого сурового наказания.

Полтавский апелляционный суд поддержал доводы прокуратуры, отменил приговор в части назначенного наказания и вынес новый — пожизненное лишение свободы.

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