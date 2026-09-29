Чоловік, який систематично ґвалтував 13-річну дитину, отримав довічне ув’язнення

23 вересня 2026 року Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу заступника Генерального прокурора та посилив покарання чоловікові, засудженому за сексуальне насильство і зґвалтування 13-річної дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Подробиці

Мати дівчинки перебувала у стосунках із чоловіком і регулярно приїжджала до нього разом із донькою. Саме під час цих приїздів він вчиняв щодо дівчинки сексуальне насильство.

У суді прокурори довели, що впродовж 2020–2021 років чоловік вчиняв щодо дівчинки насильницькі дії сексуального характеру, а восени 2021 року неодноразово її ґвалтував. Доведено щонайменше п’ять епізодів зґвалтування.



Експерти встановили тяжкі наслідки пережитого для дитини, зокрема тривалі психологічні переживання, зміни поведінки та особистісного розвитку.

6 березня 2026 року Подільський районний суд міста Полтави визнав чоловіка винним. За сексуальне насильство суд призначив йому 10 років позбавлення волі, за зґвалтування дитини - 15 років. За сукупністю злочинів остаточно - 15 років за ґратами.

Прокурори Офісу Генерального прокурора з таким покаранням не погодилися. Сторона обвинувачення наполягала, що систематичність насильства, вік потерпілої, кількість доведених епізодів та наслідки для дитини вимагають найсуворішого покарання.

Полтавський апеляційний суд підтримав доводи прокуратури, скасував вирок у частині призначеного покарання та ухвалив новий - довічне позбавлення волі.

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