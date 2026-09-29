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Чоловік, який систематично ґвалтував 13-річну дитину, отримав довічне ув’язнення

Чоловік, який систематично ґвалтував дитину, отримав довічне

23 вересня 2026 року Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу заступника Генерального прокурора та посилив покарання чоловікові, засудженому за сексуальне насильство і зґвалтування 13-річної дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Подробиці

Мати дівчинки перебувала у стосунках із чоловіком і регулярно приїжджала до нього разом із донькою. Саме під час цих приїздів він вчиняв щодо дівчинки сексуальне насильство.

У суді прокурори довели, що впродовж 2020–2021 років чоловік вчиняв щодо дівчинки насильницькі дії сексуального характеру, а восени 2021 року неодноразово її ґвалтував. Доведено щонайменше п’ять епізодів зґвалтування.

Експерти встановили тяжкі наслідки пережитого для дитини, зокрема тривалі психологічні переживання, зміни поведінки та особистісного розвитку.

6 березня 2026 року Подільський районний суд міста Полтави визнав чоловіка винним. За сексуальне насильство суд призначив йому 10 років позбавлення волі, за зґвалтування дитини - 15 років. За сукупністю злочинів остаточно - 15 років за ґратами.

Прокурори Офісу Генерального прокурора з таким покаранням не погодилися. Сторона обвинувачення наполягала, що систематичність насильства, вік потерпілої, кількість доведених епізодів та наслідки для дитини вимагають найсуворішого покарання.

Полтавський апеляційний суд підтримав доводи прокуратури, скасував вирок у частині призначеного покарання та ухвалив новий - довічне позбавлення волі.

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діти (5791) зґвалтування (449) Офіс Генпрокурора (3840) Полтавська область (1395)
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