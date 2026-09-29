РФ готовит механизированные штурмы на Александровском направлении: 79-я ОДШБр поражает технику еще на подступах

Российские войска пытаются вернуть утраченные позиции на Александровском направлении. Украинские военные обнаруживают технику оккупантов еще на подступах и уничтожают ее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник отдела связи 79-й Таврической десантно-штурмовой бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Роман Писаренко.

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"Враг начинает сосредотачиваться именно на нашем Александровском участке фронта, там, где находятся наши десантники", — отметил пресс-секретарь.

При этом на позициях 79-й бригады масштабной инфильтрации российских военных пока не фиксируется.

Аэроразведка контролирует передний край и тыл

Важную роль в противодействии противнику играет аэроразведка. Она контролирует не только передний край, но и глубину позиций российских войск, а также украинские тылы.

Это, в частности, позволяет своевременно выявлять попытки российских военных проникнуть в тыл украинских подразделений.

Еще одним элементом обороны является дистанционное минирование. По словам Писаренко, из-за насыщенности воздуха дронами саперам сложно напрямую выходить на передовую для установки противотанковых и противопехотных мин.

В то же время системы дистанционного минирования могут работать в нескольких километрах от переднего края и устанавливать минные заграждения на расстоянии.

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Россияне могут использовать ухудшение погоды

Военный также отметил, что осенью и весной российские войска традиционно могут пытаться использовать дожди и туманы для проведения механизированных штурмов.

Ухудшение погодных условий затрудняет наблюдение за средними и дальними тыловыми районами, что потенциально может позволить противнику более скрытно готовить выдвижение техники.

В то же время в зоне ответственности 79-й бригады пока такого накопления сил и подготовки к механизированным штурмам не наблюдается.

Технику уничтожают еще до выхода на передовую

Основным способом противодействия механизированным атакам Писаренко назвал своевременное выявление мест скопления российской техники и ее поражение еще на подступах.

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"Как только они начинают выдвигаться, когда по ним наносят огневое поражение, они уже не так уверены, что смогут действительно доехать хотя бы до передовой, не говоря уже о прорыве какой-либо линии фронта", - пояснил пресс-секретарь.

Среди средств борьбы с механизированными атаками он также назвал противотанковые средства.