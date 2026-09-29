Тщательное планирование перед внезапной бурей: как 79-я бригада 7-го корпуса ДШВ освобождала территории на Александровском направлении

С января украинские военные проводили наступательную операцию на Александровском направлении. По состоянию на середину августа защитникам удалось освободить 745 квадратных километров территории и 26 населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой таврической бригады 7-го Корпуса быстрого реагирования ДШВ в течение четырех месяцев боевых действий ликвидировали 1000 оккупантов - это в среднем по две роты армии РФ ежемесячно.

Также защитникам удалось взять в плен солдат и офицеров.

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Александровское направление

Оно пролегает на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Силы обороны не только оттеснили россиян практически со всей территории, но и взяли под контроль логистические пути вблизи Гуляйполя, которые россияне используют для наступления на юге.

Наступательная операция началась в конце января 2026 года, а подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады 7-го корпуса ДШВ вошли на это направление в мае.

Бойцы должны были усилить огневые возможности и развивать наступление в направлении ряда населенных пунктов.

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Удар был внезапным, поэтому россияне сначала даже не могли понять, кто именно атакует их позиции.

"Наши подразделения шли в авангарде атаки. Сначала вступил в бой один батальон, а за ним каскадом постепенно вступали остальные. Штурмовые группы первого эшелона прорывают оборону противника и закрепляются, а в дальнейшем наши штурмовые группы или штурмовые группы других батальонов заходят, добивают остатки противника и берут пленных. В дальнейшем развиваем наступление", - говорит заместитель командира батальона психологической поддержки личного состава 79-й ОДШБр 7-го корпуса ДШВ с позывным "Фриц".

Чтобы одержать победу над превосходящими силами оккупантов на Александровском направлении, приходилось действовать нестандартно, внезапно и учитывать каждый аспект боя.

"Пехота не пойдет, пока не будут определены точки взлета пилотов. Точки взлета не установят, пока мы не наладим взаимодействие со всеми соседними подразделениями, не перепроверим дальности, не перепроверим профиль высот [...] Планируем маршруты: где можно проехать, где нет мин, где нет засад, где рельеф позволяет двигаться, где не поражают. Далее - связь. Между КСП, нашими группами и соседями должна быть связь", - подчеркивает "Фриц".

Военные грузы доставляли дронами непосредственно на передовую, чтобы десантникам не приходилось носить с собой многокилограммовый запас боеприпасов, воды и снаряжения на большие расстояния.

Первыми в бой вступали беспилотники. После проведения аэроразведки и выявления вражеских позиций для поражения живой силы запускают не только FPV-дроны, но и тяжёлые бомбардировщики. В случае успешного завершения первого этапа десантники получают приказ зачистить и закрепиться на освобождённых территориях.

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Самый сложный этап

В районе освобожденных населенных пунктов находится большое количество водных переправ, в частности река Вовча и ее притоки. Из-за особенностей местности военным приходилось переправляться через водоемы дважды.

Кроме того, из-за постоянной угрозы со стороны вражеских дронов небольшое расстояние приходилось преодолевать почти три суток.

Когда россиянам удалось оккупировать ряд сел на Александровском направлении, они захватили не только территории, но и готовые укрепленные районы, которые до этого возводили подразделения государственной спецслужбы транспорта. Очаги оккупантов были защищены надежными фортификациями, противотанковыми рвами и подземными бункерами. Подразделения 79-й ОДШБр 7-го корпуса ДШВ преодолевали эти барьеры нестандартным методом.

"Старый добрый кумулятивный заряд, который устанавливается поверх бункера. Он пробивает толстый слой земли, дерева и бетона", - вспоминает заместитель командира батальона.

На зачистку отправляли группами по два-три человека. Главное - соблюдать тишину, говорит Дмитрий с позывным "Фара".

По его словам, чтобы добиться успеха, нужно тщательно и внимательно прочесывать каждый куст, каждый поворот, каждое здание. Во время освобождения сел на Александровском направлении бойцы постоянно обнаруживали искусно замаскированные вражеские укрытия.

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Пленные

В ходе операции бойцам 79 ОДШБр 7-го корпуса ДШВ удалось не только уничтожить тысячу оккупантов, но и пополнить обменный фонд. Во время деоккупации одного села удалось взять в плен командира взвода, командира роты и старшего сержанта взвода. Российские офицеры предоставили информацию, которая помогла союзникам укрепить свои позиции.

Однако россияне прибегали к уловкам и не хотели сдаваться в плен.

"Они кричали мне: "Я свой! Я свой!", но благодаря радиосвязи я знал, что это враг. В то же время он начинал открывать по мне огонь. То есть у меня даже не было возможности взять его в плен. Если бы он не стрелял, все было бы иначе", - рассказал Дмитрий.

Наступательная операция на Александровском направлении позволила не только освободить ряд населенных пунктов и ликвидировать захватчиков, но и отвлечь на себя часть резервов противника, что облегчило ситуацию для других подразделений Сил обороны на соседних участках.

Контрнаступательная операция продолжается и сейчас. Активное участие в ней продолжает принимать 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

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