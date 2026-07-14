Бойцы 79-й ОДШБр под круглосуточным прикрытием БПЛА спасли раненого украинского военного из зоны боевых действий. ВИДЕО

Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады провели уникальную операцию по спасению раненого украинского военнослужащего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боец остался один в зоне боевых действий, был дезориентирован и не мог самостоятельно определить безопасный маршрут к позициям Сил обороны.

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Детали операции

Получив координаты военнослужащего, операторы БПЛА начали его дистанционное сопровождение. Пилоты корректировали направление движения, следили за активностью противника, предупреждали об опасных участках и с помощью дронов сбрасывали записки с инструкциями, чтобы он мог скорректировать маршрут.

Операция длилась почти сутки. Несмотря на ранение и постоянную угрозу, военнослужащий успешно добрался до позиций Сил обороны, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Видео эвакуации опубликовали украинские защитники в Telegram-канале бригады.

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