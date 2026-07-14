Бійці 79-ї ОДШБр під цілодобовим супроводом БпЛА врятували пораненого українського військового з кіл-зони. ВIДЕО
Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади провели унікальну операцію з порятунку пораненого українського військовослужбовця.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць залишився сам у кіл-зоні, був дезорієнтований і не мав змоги самостійно визначити безпечний маршрут до позицій Сил оборони.
Деталі операції
Отримавши координати військовослужбовця, оператори БпЛА розпочали його дистанційний супровід. Пілоти коригували напрямок руху, стежили за активністю противника, попереджали про небезпечні ділянки та за допомогою дронів скидали записки з інструкціями, щоб він міг скоригувати маршрут.
Операція тривала майже добу. Попри поранення та постійну загрозу, військовослужбовець успішно дістався позицій Сил оборони, де йому надали необхідну медичну допомогу.
Відео евакуації поділилися українські захисники у телеграм-каналі бригади.
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