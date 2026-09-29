РФ готує механізовані штурми на Олександрівському напрямку: 79 ОДШБр уражає техніку ще на підходах

Російські війська намагаються повернути втрачені позиції на Олександрівському напрямку. Українські військові виявляють техніку окупантів ще на підходах і уражають її.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Роман Писаренко.

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"Ворог починає акцентуватися саме на нашому Олександрівському відтинку фронту, там, де знаходяться наші десантники", - зазначив речник.

При цьому на позиціях 79-ї бригади масштабної інфільтрації російських військових наразі не фіксують.

Аеророзвідка контролює передній край і тил

Важливу роль у протидії противнику відіграє аеророзвідка. Вона контролює не лише передній край, а й глибину позицій російських військ та українські тили.

Це, зокрема, дозволяє своєчасно виявляти спроби російських військових зайти в тил українських підрозділів.

Ще одним елементом оборони є дистанційне мінування. За словами Писаренка, через насиченість повітря дронами саперам складно безпосередньо виходити на передній край для встановлення протитанкових та протипіхотних мін.

Водночас системи дистанційного мінування можуть працювати за кілька кілометрів від переднього краю та встановлювати мінні загородження на відстані.

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Росіяни можуть використовувати погіршення погоди

Військовий також зазначив, що восени та навесні російські війська традиційно можуть намагатися використовувати дощі й тумани для проведення механізованих штурмів.

Погіршення погоди ускладнює спостереження за середніми та дальніми тиловими районами, що потенційно може дозволяти противнику прихованіше готувати висування техніки.

Водночас на ділянці відповідальності 79-ї бригади наразі такого накопичення сил і підготовки до механізованих штурмів не спостерігають.

Техніку знищують ще до виходу на передній край

Основним способом протидії механізованим атакам Писаренко назвав своєчасне виявлення місць накопичення російської техніки та її ураження ще на підходах.

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"Як тільки вони починають висуватися, коли їм нанесуть вогневе ураження, вони вже не настільки впевнені, що вони зможуть дійсно доїхати хоча б до переднього краю, не кажучи, що там прорив якоїсь лінії фронту", — пояснив речник.

Серед засобів боротьби з механізованими атаками він також назвав протитанкові засоби.