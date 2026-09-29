Силы обороны восстановили контроль в районе Калинового в Харьковской области, - DeepState

Силы обороны Украины восстановили контроль над территорией вблизи Калинового в Купянском районе Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В то же время российские войска продвигались на отдельных участках фронта.

"Силы обороны Украины восстановили контроль вблизи Калинового (Купянский район, Харьковская область). Враг продвинулся вблизи Васильевки (Покровский район, Донецкая область) и Шевченко (Покровский район, Донецкая область)", — говорится в сообщении.

Обновленные карты





