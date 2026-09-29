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Силы обороны восстановили контроль в районе Калинового в Харьковской области, - DeepState

ВСУ вернули позиции возле Калинового, РФ продвинулась вблизи Васильевки

Силы обороны Украины восстановили контроль над территорией вблизи Калинового в Купянском районе Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

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В то же время российские войска продвигались на отдельных участках фронта.

"Силы обороны Украины восстановили контроль вблизи Калинового (Купянский район, Харьковская область). Враг продвинулся вблизи Васильевки (Покровский район, Донецкая область) и Шевченко (Покровский район, Донецкая область)", — говорится в сообщении.

Обновленные карты

ВСУ вернули позиции возле Калинового
Армия РФ продвинулась вблизи Васильевки
Армия РФ продвинулась вблизи Шевченко

Автор: 

Донецкая область (13261) Харьковская область (3226) Покровский район (1857) Купянский район (816) Васильевка (1) Шевченко (34) Калиново (1) DeepState (611)
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