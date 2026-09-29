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Сили оборони відновили контроль біля Калинового на Харківщині, - DeepState

ЗСУ повернули позиції біля Калинового, РФ просунулася поблизу Василівки

Сили оборони України відновили контроль над територією поблизу Калинового у Куп'янському районі Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

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Водночас російські війська мали просування на окремих ділянках фронту.

"Сили Оборони України відновили контроль поблизу Калинового (Куп'янський район, Харківська область). Ворог просунувся поблизу Василівки (Покровський район, Донецька область) та Шевченка (Покровський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Оновлені мапи

ЗСУ повернули позиції біля Калинового
Армія РФ просунулася поблизу Василівки
Армія РФ просунулася поблизу Шевченка

Автор: 

Донецька область (11900) Харківська область (3255) Покровський район (1867) Куп’янський район (813) Василівка (2) Шевченко (34) Калинове (1) DeepState (613)
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