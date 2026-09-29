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Новости Ядерное оружие Ядерная безопасность
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Великобритания предложила Финляндии и странам Балтии свой "ядерный зонтик", - СМИ

Лондон предложил девяти странам свой "ядерный зонтик"

Великобритания предлагает свой "ядерный зонтик" странам-участницам Объединенных экспедиционных сил - соответствующее соглашение будет подписано в ноябре.

Об этом сообщила финская газета Iltalehti, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Великобритания предлагает Финляндии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литве, Нидерландам, Норвегии и Швеции свою национальную ядерную защиту. Таким образом, ядерное сдерживание в дальнейшем не будет осуществляться исключительно через систему ядерной обороны НАТО.

Ключевую роль в ядерной защите играют британские атомные подводные лодки.

"Финляндия находится под ядерным зонтиком. Это гарантируют наши подводные лодки, которые именно сейчас патрулируют Атлантику", - заявил командующий ВМС Великобритании Гвин Дженкинс во время визита в Финляндию.

По словам председателя комитета по вопросам обороны парламента Финляндии Хейкки Аутто, министр обороны Антти Хяккяннен организует сегодня предварительное слушание комитета относительно предстоящего заседания JEF.

Добавим, что Объединенные экспедиционные силы – это многонациональная коалиция из 10 европейских стран во главе с Великобританией, созданная для оперативного реагирования на угрозы в Северной Европе, регионе Балтийского моря, Арктике и Северной Атлантике.

Великобритания вместе с Францией и США является одной из немногих стран НАТО, обладающих ядерным оружием.

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Автор: 

Великобритания (5511) Дания (754) Исландия (119) Латвия (1567) Литва (2876) Нидерланды (1753) Норвегия (864) Финляндия (1179) Швеция (1189) Эстония (1775)
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Топ комментарии
+8
А Україні пропонують підтертися Будапештським меморандумом, який Британія також підписувала.
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29.09.2026 14:06 Ответить
+7
А Україні вона її не може запропонувати?
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29.09.2026 14:03 Ответить
+5
це те шо треба !!! 🇬🇧 ❤️... ...
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29.09.2026 14:25 Ответить

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