Великобритания предложила Финляндии и странам Балтии свой "ядерный зонтик", - СМИ

Великобритания предлагает свой "ядерный зонтик" странам-участницам Объединенных экспедиционных сил - соответствующее соглашение будет подписано в ноябре.

Об этом сообщила финская газета Iltalehti, передает Цензор.НЕТ.

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Великобритания предлагает Финляндии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литве, Нидерландам, Норвегии и Швеции свою национальную ядерную защиту. Таким образом, ядерное сдерживание в дальнейшем не будет осуществляться исключительно через систему ядерной обороны НАТО.

Ключевую роль в ядерной защите играют британские атомные подводные лодки.

"Финляндия находится под ядерным зонтиком. Это гарантируют наши подводные лодки, которые именно сейчас патрулируют Атлантику", - заявил командующий ВМС Великобритании Гвин Дженкинс во время визита в Финляндию.

По словам председателя комитета по вопросам обороны парламента Финляндии Хейкки Аутто, министр обороны Антти Хяккяннен организует сегодня предварительное слушание комитета относительно предстоящего заседания JEF.

Добавим, что Объединенные экспедиционные силы – это многонациональная коалиция из 10 европейских стран во главе с Великобританией, созданная для оперативного реагирования на угрозы в Северной Европе, регионе Балтийского моря, Арктике и Северной Атлантике.

Великобритания вместе с Францией и США является одной из немногих стран НАТО, обладающих ядерным оружием.

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