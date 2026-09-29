Велика Британія запропонувала Фінляндії і країнам Балтії свою "ядерну парасольку", - ЗМІ

Велика Британія пропонує свою "ядерну парасольку" країнам-учасницям Об'єднаних експедиційних сил, - відповідну угоду підпишуть у листопаді.

Про це повідомила фінська газета Iltalehti, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Велика Британія пропонує Фінляндії, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литві, Нідерландам, Норвегії та Швеції свій національний ядерний захист. Відтак, ядерне стримування надалі не буде здійснюватися виключно через систему ядерної оборони НАТО.

Ключову роль у ядерному захисті відіграють британські атомні підводні човни.

"Фінляндія перебуває під ядерною парасолькою. Це гарантують наші підводні човни, які саме зараз патрулюють Атлантику", – заявив командувач ВМС Британії Гвін Дженкінс під час візиту до Фінляндії.

За словами голови комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Хейккі Аутто, міністр оборони Антті Хяккяннен організує сьогодні попереднє слухання комітету щодо майбутнього засідання JEF.

Додамо, що Об’єднані експедиційні сили – це багатонаціональна коаліція з 10 європейських країн на чолі з Великою Британією, створена для оперативного реагування на загрози у Північній Європі, регіоні Балтійського моря, Арктиці та Північній Атлантиці.

Британія разом з Францією та США є єдиними країнами НАТО, що володіють ядерною зброєю.

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