Трамп розкритикував звільнення під заставу підозрюваних у можливому теракті біля авіабази США у Британії

У Великій Британії звільнили під заставу п'ятьох чоловіків, затриманих неподалік американської авіабази RAF Fairford за підозрою у злочинах, пов'язаних із вибухівкою та підготовкою теракту. Президент США Дональд Трамп здивований цим.

Про це повідомив The Guardian з посиланням на поліцію, передає Цензор.НЕТ.

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Обставини затримання

Усі п'ятеро — громадяни Великої Британії віком від 23 до 25 років із Лондона. Їх затримали вранці 27 вересня у селі Велфорд, приблизно за 3 км від авіабази.

Поблизу чоловіків були три фургони з підозрілими матеріалами. Після первинного огляду поліція припустила, що в автомобілях могли бути вибухові матеріали, та перевіряла, чи йдеться про придатні до використання саморобні вибухові пристрої. За даними видання, саме звільнення під заставу дало підставу джерелам вважати, що слідчі не розцінюють ситуацію як загрозу масового теракту з підривом бомби безпосередньо біля бази.

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Реакція влади Британії

Прем'єр-міністр Енді Бернем скликав засідання урядового кризового комітету Cobra через цю подію та можливу причетність Ірану.

Після допитів усіх п'ятьох відпустили під заставу із суворими обмеженнями. Керівник британської контртерористичної поліції Лоуренс Тейлор наголосив, що звільнення під заставу не означає завершення розслідування, і чоловіки залишаються під слідством.

За його словами, поліція тримає в полі зору геополітичний контекст ситуації та розглядає версію події з усіх можливих кутів — зокрема, що це могли бути дії довірених осіб чи людей, які свідомо або несвідомо працювали в інтересах іноземної держави.

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Правоохоронці продовжують перевіряти можливий зв'язок з Іраном, а також те, чи отримували затримані плату за те, що зібралися в селі Велфорд.

RAF Fairford — одна з авіабаз у Європі, яку використовують Повітряні сили США. Інцидент стався на тлі посилених загроз військовим об'єктам західних союзників України.

Посольство Ірану в Лондоні заперечило будь-яку причетність.

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп, коментуючи рішення британських правоохоронців, заявив, що воно його здивувало.

"Ми знаємо про них усе. Нам не слід було їх випускати", — сказав президент США.

Днем раніше Трамп стверджував, що затримані нібито "збиралися завдати великої шкоди" авіабазі. У Британії ці слова сприйняли як натяк на серйозну підготовку теракту, однак конкретні наміри чоловіків не були встановлені.

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