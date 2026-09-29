Трамп раскритиковал освобождение под залог подозреваемых в возможном теракте возле авиабазы США в Великобритании

В Великобритании освободили под залог пятерых мужчин, задержанных недалеко от американской авиабазы RAF Fairford по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами и подготовкой террористического акта. Президент США Дональд Трамп удивлен этим.

Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на полицию, передает Цензор.НЕТ.

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Обстоятельства задержания

Все пятеро — граждане Великобритании в возрасте от 23 до 25 лет из Лондона. Их задержали утром 27 сентября в деревне Велфорд, примерно в 3 км от авиабазы.

Рядом с мужчинами находились три фургона с подозрительными материалами. После первичного осмотра полиция предположила, что в автомобилях могли находиться взрывчатые материалы, и проверяла, не являются ли они пригодными к использованию самодельными взрывными устройствами. По данным издания, именно освобождение под залог дало основание источникам считать, что следователи не расценивают ситуацию как угрозу массового теракта с подрывом бомбы непосредственно возле базы.

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Реакция властей Великобритании

Премьер-министр Энди Бернем созвал заседание правительственного кризисного комитета Cobra в связи с этим происшествием и возможной причастностью Ирана.

После допросов всех пятерых отпустили под залог со строгими ограничениями. Руководитель британской контртеррористической полиции Лоуренс Тейлор подчеркнул, что освобождение под залог не означает завершения расследования, и мужчины остаются под следствием.

По его словам, полиция учитывает геополитический контекст ситуации и рассматривает версии происшествия со всех возможных точек зрения — в частности, что это могли быть действия доверенных лиц или людей, которые сознательно или неосознанно действовали в интересах иностранного государства.

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Правоохранители продолжают проверять возможную связь с Ираном, а также то, получали ли задержанные вознаграждение за то, что собрались в деревне Велфорд.

RAF Fairford — одна из авиабаз в Европе, которую используют Военно-воздушные силы США. Инцидент произошел на фоне усиления угроз военным объектам западных союзников Украины.

Посольство Ирана в Лондоне опровергло любую причастность.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп, комментируя решение британских правоохранительных органов, заявил, что оно его удивило.

"Мы знаем о них всё. Нам не следовало их выпускать", — сказал президент США.

Днем ранее Трамп утверждал, что задержанные якобы "собирались нанести большой ущерб" авиабазе. В Великобритании эти слова восприняли как намек на серьезную подготовку теракта, однако конкретные намерения мужчин не были установлены.

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