Трамп раскритиковал освобождение под залог подозреваемых в возможном теракте возле авиабазы США в Великобритании
В Великобритании освободили под залог пятерых мужчин, задержанных недалеко от американской авиабазы RAF Fairford по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами и подготовкой террористического акта. Президент США Дональд Трамп удивлен этим.
Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на полицию, передает Цензор.НЕТ.
Обстоятельства задержания
Все пятеро — граждане Великобритании в возрасте от 23 до 25 лет из Лондона. Их задержали утром 27 сентября в деревне Велфорд, примерно в 3 км от авиабазы.
Рядом с мужчинами находились три фургона с подозрительными материалами. После первичного осмотра полиция предположила, что в автомобилях могли находиться взрывчатые материалы, и проверяла, не являются ли они пригодными к использованию самодельными взрывными устройствами. По данным издания, именно освобождение под залог дало основание источникам считать, что следователи не расценивают ситуацию как угрозу массового теракта с подрывом бомбы непосредственно возле базы.
Реакция властей Великобритании
Премьер-министр Энди Бернем созвал заседание правительственного кризисного комитета Cobra в связи с этим происшествием и возможной причастностью Ирана.
После допросов всех пятерых отпустили под залог со строгими ограничениями. Руководитель британской контртеррористической полиции Лоуренс Тейлор подчеркнул, что освобождение под залог не означает завершения расследования, и мужчины остаются под следствием.
По его словам, полиция учитывает геополитический контекст ситуации и рассматривает версии происшествия со всех возможных точек зрения — в частности, что это могли быть действия доверенных лиц или людей, которые сознательно или неосознанно действовали в интересах иностранного государства.
Правоохранители продолжают проверять возможную связь с Ираном, а также то, получали ли задержанные вознаграждение за то, что собрались в деревне Велфорд.
- RAF Fairford — одна из авиабаз в Европе, которую используют Военно-воздушные силы США. Инцидент произошел на фоне усиления угроз военным объектам западных союзников Украины.
Посольство Ирана в Лондоне опровергло любую причастность.
Реакция Трампа
Президент США Дональд Трамп, комментируя решение британских правоохранительных органов, заявил, что оно его удивило.
"Мы знаем о них всё. Нам не следовало их выпускать", — сказал президент США.
Днем ранее Трамп утверждал, что задержанные якобы "собирались нанести большой ущерб" авиабазе. В Великобритании эти слова восприняли как намек на серьезную подготовку теракта, однако конкретные намерения мужчин не были установлены.
Что предшествовало?
- 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фейрфорд" в графстве Глостершир.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта длительное время находились под наблюдением. По его словам, они "планировали нанести большой ущерб" авиабазе, которую использовали войска США.
- 28 сентября британская полиция допросила пятерых мужчин, задержанных по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, и подготовке к теракту вблизи авиабазы. Впоследствии стало известно, что их отпустят под залог.
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